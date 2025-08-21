صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
مسابقتی کمیشن نے ایچ اے فائبر اور حسین ٹیکسٹائل ملز کے انضمام کی منظوری دیدی

اسلام آباد (دنیا رپورٹ) کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے ایچ اے فائبر (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے حسین ٹیکسٹائل ملز (پرائیویٹ) لمیٹڈ میں انضمام کی منظوری دے دی ہے۔

حسین ٹیکسٹائل ملز، 2004میں رجسٹر ہوئی اور ٹیکسٹائل کے شعبے میں دھاگے کی تیاری اور فروخت سے منسلک ہے جبکہ ایچ اے فائبر 2006میں قائم ہوئی اور دھاگے کی تیاری سے ہی منسلک ہے۔ کمیشن نے مجوزہ ٹرانزیکشن کے جائزے کے بعد قرار دیا کہ اس ٹرانزیکشن سے یارن اور دھاگے کی پیداوار کی مارکیٹ میں مقابلے میں کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہو گی۔

