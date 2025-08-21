صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مری:لینڈ سلائیڈنگ سے لاکھوں کا نقصان، 2مکان مکمل تباہ

  • اسلام آباد
مری:لینڈ سلائیڈنگ سے لاکھوں کا نقصان، 2مکان مکمل تباہ

مری (نمائندہ دنیا) نیو مری کے نواحی علاقوں میں طوفانی بارشوں، لینڈ سلائیڈنگ کے باعث متعدد مکانات متاثر ہوئے ہیں۔

 نیو مری کمال آباد میں ضمیر نامی شخص کے مکان پر بھاری چٹان گر گئی جس سے دیواریں اور لینٹر منہدم ہو گئے جبکہ مکان بھی مکمل طور پر تباہ ہو گیا، اسی طرح نیومری سمبل سیداں میں راجہ حماد کا تین کمروں پر مشتمل مکان لینڈ سلائیڈنگ سے مکمل تباہ ہوگیا جبکہ شوالہ کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ کے نتیجے میں خالد عباسی کا مکان منہدم اور قیمتی موٹرسائیکل پانی کے ریلے میں بہہ گیا، جاوید الہٰ دین نامی شخص سمیت دیگر کئی افراد کے گھروں کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ عوام علاقہ نے ڈپٹی کمشنر مری سے اپیل کی ہے کہ فوری طور پر متاثرین کی مالی مدد کی جائے اور امدادی کارروائیوں کو تیز کیا جائے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

غیر قانونی کمرشل تعمیرات پر جرمانے کم کرنیکی تجویز

پنجاب فیملی پلاننگ پارٹنرز کوآرڈینیشن فورم تشکیل

بجلی چوروں کیخلاف کارروائیاں ریکوری پر بونس کی منظوری

فوڈ اتھارٹی کا 25،26ء کا 7ارب 70کروڑ کابجٹ منظور

پی ایم ایس منسٹریل کوٹہ فیز ٹو کا امتحان 24اگست کولاہور میں ہوگا

ذہنی معذور شخص پول پر چڑھ گیا، کرنٹ لگنے سے ہلاک

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نئے صوبے … میاں عامر محمود کی تجاویز
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
درویش اور اللہ لوگ حکمران
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
خدمت اور سیاست
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بونیر کے بعد اب کراچی میں تباہی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
گورا لاہور …(2)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
عبرت کی نشانیاں!
مفتی منیب الرحمٰن