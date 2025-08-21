مری:لینڈ سلائیڈنگ سے لاکھوں کا نقصان، 2مکان مکمل تباہ
مری (نمائندہ دنیا) نیو مری کے نواحی علاقوں میں طوفانی بارشوں، لینڈ سلائیڈنگ کے باعث متعدد مکانات متاثر ہوئے ہیں۔
نیو مری کمال آباد میں ضمیر نامی شخص کے مکان پر بھاری چٹان گر گئی جس سے دیواریں اور لینٹر منہدم ہو گئے جبکہ مکان بھی مکمل طور پر تباہ ہو گیا، اسی طرح نیومری سمبل سیداں میں راجہ حماد کا تین کمروں پر مشتمل مکان لینڈ سلائیڈنگ سے مکمل تباہ ہوگیا جبکہ شوالہ کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ کے نتیجے میں خالد عباسی کا مکان منہدم اور قیمتی موٹرسائیکل پانی کے ریلے میں بہہ گیا، جاوید الہٰ دین نامی شخص سمیت دیگر کئی افراد کے گھروں کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ عوام علاقہ نے ڈپٹی کمشنر مری سے اپیل کی ہے کہ فوری طور پر متاثرین کی مالی مدد کی جائے اور امدادی کارروائیوں کو تیز کیا جائے۔