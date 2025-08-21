صحت سے متعلق منصوبے بروقت مکمل کیے جائیں، مصطفی کمال
اسلام آباد (نیوز رپورٹر) وفاقی وزیر صحت مصطفی کمال کی صدارت میں وزارت صحت کے ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ اجلاس گزشتہ روز منعقد ہوا، اجلاس میں وفاقی سیکرٹری ہیلتھ، ایڈیشنل سیکرٹری ہیلتھ، ڈی جی ہیلتھ سمیت دیگر اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔
اجلاس میں جاری منصوبوں پر پیش رفت اور درپیش چیلنجز کا جائزہ لیا گیا۔ سید مصطفی کمال نے کہا صحت سے متعلق منصوبے بروقت مکمل کیے جائیں، عوام کو سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کیلئے شرح آبادی میں کمی لانا ہوگی، پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا پانچواں بڑا ملک ہے، ایسی پالیسیاں بنائی جائیں جن سے آبادی کی شرح کم ہو۔