چودھری نثار کو سیاست میں متحرک رہنا چاہئے، گورنر پنجاب

  • اسلام آباد
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کہا سیاسی جماعتوں کی ملک کیلئے خدمات ہیں، سیاست میں ایک بڑا معتبر نام چودھری نثار علی خان کا ہے۔

 جنہوں نے ہمیشہ اصولی اور باوقار سیاست کی، انہیں سیاست میں متحرک رہنا چاہئے۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹس دستور کے صدر محمد نواز رضا نے ’’چودھری نثار علی خان حکومت اپوزیشن اور پارلیمنٹ کی روداد‘‘ کے موضوع پر کتاب لکھ کر تاریخ محفوظ کر دی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ادارہ فروغ اردو آدیٹوریم میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ تقریب میں مخدوم جاوید ہاشمی، نیئر حسین بخاری، لیاقت بلوچ، زمرد خان و دیگر نے بھی خطاب کیا۔

