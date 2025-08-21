صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موبی لنک بینک کا نظام ٹیمینوس کے جدید ورژن پر منتقل

  • اسلام آباد
موبی لنک بینک کا نظام ٹیمینوس کے جدید ورژن پر منتقل

اسلام آباد (دنیا رپورٹ) موبی لنک بینک نے اپنے سسٹم کو ٹیمینوس R17ورژن سے کلاؤڈ نیٹو پلیٹ فارم ٹیمینوس R23پر کامیابی سے منتقل کر دیا، نئے سسٹم کی بدولت بینکنگ آپریشنز کی کارکردگی، اس میں توسیع کی صلاحیت اور مضبوطی میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔

موبی لنک بینک کے صدر و سی ای او حارث محمود چودھری نے کہا ٹیمینوس کی جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے ہم پاکستان میں اگلی نسل کی ڈیجیٹل بینکنگ کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ سسٹمز لمیٹڈ کی جنرل منیجر برائے بینکنگ عمارہ مسعود نے کہا ہمیں فخر ہے کہ ہم نے موبی لنک بینک کے بنیادی نظام کو جدید بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

پیرا فورس کا چک نمبر 46 جنوبی میں تجاوزات کیخلاف آپریشن

یونیورسٹی آف سرگودھا اور روٹری کلب میں مفاہمت کی شادداشت پر دستحط

پولیس افسران کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں اضافے کیلئے تربیتی ورکشاپ

اسسٹنٹ کمشنر کی زیر نگرانی پیر افورس کا شہر کا دورہ،تجاوزات ختم کرنے کے اعلانات

گورنمنٹ شہدائے اے پی ایس ماڈل ہائی سکول کے کلرک کو ترقی کا لیٹر دیا گیا

محمد اشرف کا گورنمنٹ ایم سی ہائی اسکول اور گورنمنٹ پرائمری اسکول نمبر 1 کا دورہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نئے صوبے … میاں عامر محمود کی تجاویز
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
درویش اور اللہ لوگ حکمران
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
خدمت اور سیاست
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بونیر کے بعد اب کراچی میں تباہی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
گورا لاہور …(2)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
عبرت کی نشانیاں!
مفتی منیب الرحمٰن