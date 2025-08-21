موبی لنک بینک کا نظام ٹیمینوس کے جدید ورژن پر منتقل
اسلام آباد (دنیا رپورٹ) موبی لنک بینک نے اپنے سسٹم کو ٹیمینوس R17ورژن سے کلاؤڈ نیٹو پلیٹ فارم ٹیمینوس R23پر کامیابی سے منتقل کر دیا، نئے سسٹم کی بدولت بینکنگ آپریشنز کی کارکردگی، اس میں توسیع کی صلاحیت اور مضبوطی میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔
موبی لنک بینک کے صدر و سی ای او حارث محمود چودھری نے کہا ٹیمینوس کی جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے ہم پاکستان میں اگلی نسل کی ڈیجیٹل بینکنگ کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ سسٹمز لمیٹڈ کی جنرل منیجر برائے بینکنگ عمارہ مسعود نے کہا ہمیں فخر ہے کہ ہم نے موبی لنک بینک کے بنیادی نظام کو جدید بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔