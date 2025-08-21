صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
این ایچ اے سڑکوں کی مکمل بحالی تک سرگرم عمل رہیگا، علیم خان

اسلام آباد (نیوز رپورٹر) وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے گورنر گلگت بلتستان سید مہدی شاہ سے گزشتہ روز ملاقات کی۔

 ملاقات میں حالیہ سیلاب کے بعد صوبے کی مجموعی صورتحال، متاثرہ شاہراہوں کی بحالی اور امدادی سرگرمیوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر نے نیشنل ہائی وے اتھارٹی اور محکمہ مواصلات کی تیز تر ریسکیو اور ریلیف کارروائیوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ مشکل ترین حالات کے باوجود بھاری مشینری کی بروقت فراہمی کے باعث روڈ نیٹ ورک کی بحالی قابل تحسین اقدام ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ بھاری مشینری، نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی بہترین ورک فورس متاثرہ مقامات پر پوری تندہی سے کام کر رہی ہے اور سڑکوں کی مکمل بحالی تک نیشنل ہائی وے اتھارٹی بھرپور طور پر سرگرم رہے گی۔ ملاقات میں مختلف اضلاع میں بارشوں سے ہونے والے جانی و مالی نقصان پر دلی افسوس کا اظہار کیا گیا اور اس امر کو سراہا گیا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی مشترکہ کاوشوں سے ذرائع آمدروفت کی بحالی کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ عبدالعلیم خان نے کہا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے مابین مضبوط کوآرڈی نیشن کی بدولت بحالی کا عمل تیز ہوا ہے اور عوام کو جلد ریلیف ملے گا۔ 

