کنٹونمنٹ بورڈ، پانی بلوں میں 112فیصد اضافہ کر دیا گیا
راولپنڈی (خاور نواز راجہ) کنٹونمنٹ بورڈ راولپنڈی کے بلدیاتی نمائندوں کی پراسرار خاموشی کے باعث کنٹونمنٹ بورڈ حکام نے پانی کے بلوں میں 112فیصد اضافہ کر دیا۔
راولپنڈی کینٹ بورڈ کی جانب سے گھریلو صارفین پر عائد ٹیکسز اور چارجز میں نمایاں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ سال 2023/24کے مقابلے میں رواں مالی سال 2025/26میں بلوں کی شرح دو گنا سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ واٹر چارجز میں 112فیصد اضافہ کیا گیا ہے۔ سال 2023/24میں کل واجب الادا رقم 6,720روپے تھی جس میں کنزرویسی چارجز 1,920روپے اور واٹر چارجز 4,800روپے شامل تھے۔ سال 2025میں جاری کردہ بل کے مطابق کل واجب الادا رقم بڑھ کر 11,190روپے ہو گئی ہے جس میں کنزرویسی چارجز 960روپے اور واٹر چارجز 10,200روپے ہیں۔ واٹر چارجز میں 112فیصد اضافہ کیا گیا ہے یعنی 4800سے بڑھا کر 10,200روپے کر دیئے گئے ہیں اور اس طرح مجموعی بل 6,730روپے سے بڑھ کر 11,190روپے تک پہنچ گیا ہے۔