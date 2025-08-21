سیدپور ماڈل ویلج میں آپریشن،200غیر قانونی تعمیرات مسمار:نیشنل پارک کی 191کنال اراضی واگزار
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) وفاقی وزیرداخلہ محسن نقوی کی ہدایت پرسید پور ماڈل ویلج میں تجاوزات اور غیر قانونی تعمیرات کے خلاف بھرپور آپریشن کے دوران 200غیر قانونی تعمیرات مسمار جبکہ نیشنل پارک کی 191کنال اراضی کو قابضین سے واگزار کرا لیا گیا،
اسکے علاوہ کئی کئی سال سے کرایہ ادا نہ کرنے والوں سے عمارتیں خالی کرا لی گئیں، اب یہ جائیدادیں نیلام کی جائیں گی۔ ترجمان وزارت داخلہ کے مطابق 360کنال اراضی پر 2005کے بعد بنائی گئی غیر قانونی تعمیرات کیخلاف بلاامتیاز آپریشن جاری ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے سیدپور ماڈل ویلج کا دورہ کیا اور غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن کا جائزہ لیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے سید پور ویلج کی اپ گریڈیشن و بیوٹیفکیشن کے کاموں پر پیشرفت کا بھی جائزہ لیا اور سید پور ویلج کے اطراف تجاوزات و غیر قانونی تعمیرات کیخلاف بلاتفریق کارروائی جاری رکھنے کا حکم دیا۔ وزیرداخلہ محسن نقوی نے کہا کراچی اور لاہور کے معروف ریسٹورنٹس کو سید پور ویلج میں لایا جائے گا، سیدپور ویلج کی بحالی سے اسلام آباد کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا اور شہریوں کو نیا تفریحی ماحول میسر آئے گا، سید پور ویلج کو عالمی معیار کا تفریحی مرکز بنانے کیلئے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ وزیر داخلہ نے سی ڈی اے اور ڈی ایم اے حکام کو ویلج کے اطراف صفائی یقینی بنانے کی ہدایت بھی کی۔ چیئرمین سی ڈی اے محمد علی رندھاوا نے سید پور ویلج منصوبے کے تحت ہونے والے کاموں پر پیشرفت کے بارے میں بریفنگ دی۔