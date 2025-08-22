صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جاتلی:پیٹرولنگ پوسٹ عملہ کیخلاف ٹرانسپورٹرز کا احتجاج

  • اسلام آباد
جاتلی (نمائندہ دنیا) دولتالہ گوجرخان روٹ کے ٹرانسپورٹرز نے پیٹرولنگ پوسٹ ٹھاکرہ موڑ کے رویہ کے خلاف روڈ بند کرکے احتجاج کیا۔۔۔

 اس موقع پر پیٹرولنگ پوسٹ کا عملہ بھی موقع پر پہنچ گیا مذاکرات کی کوشش کی، ٹرانسپورٹرز نے مطالبات کی منظوری کیلئے تین دن کا الٹی میٹم دے دیا اور کہا مطالبات پورے نہ ہونے کی صورت میں پہیہ جام ہڑتال کی جائیگی۔ ٹرانسپورٹرز عمر صغیر، نذر کیانی، مرزا نبیل، محمد سمیع اور دیگر نے کہا کاغذات مکمل ہونے کے باوجود پیسے بٹورنے کیلئے جگہ جگہ ناکے لگا کر روکا جاتا ہے جس کی وجہ سے گاڑیاں وقت پر نہیں پہنچ پاتیں اور مسافر پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔

