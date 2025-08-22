صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نمل کا 25 واں کانووکیشن اختتام پذیر

  • اسلام آباد
نمل کا 25 واں کانووکیشن اختتام پذیر

اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز کا 25 واں کانووکیشن اختتام پذیر ہوگیا۔ یہ دو روزہ تقریب نمل کی سلور جوبلی کا بھی حصہ تھی۔

اس موقع پر 1271فارغ التحصیل طلبہ کو ڈگریاں دی گئیں جن میں افغانستان کے طلبہ بھی شامل تھے۔ تقریب کے مہمان خصوصی وفاقی وزیر برائے تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت خالد مقبول صدیقی تھے۔ اس موقع پر ریکٹر نمل میجر جنرل (ریٹائرڈ) شاہد محمود کیانی، ڈائریکٹر جنرل نمل بریگیڈیئر شہزاد منیر، اساتذہ، والدین اور معزز مہمانوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

حکومت غربت کے خاتمے کیلئے سنجیدہ اقدامات کر رہی:رانا سلیم

سیلا ب متاثرہ علاقوں میں سہولیات فراہم کی جائیں :عثمان طاہر جپہ

خانیوال :انٹر ڈسٹرکٹ ریجنل پولیس ٹی ٹونٹی کپ کا آغاز

ونڈا جات کو بروقت نمٹانا اولین ترجیح ہے :بابر سلیمان

ڈی پی او و ڈپٹی کمشنر کا بوریوالا میں سکیورٹی انتظامات کا جائزہ

زکریا یونیورسٹی میں واٹر سپلائی نظام کی ازسرنو تشکیل

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اگلا نشانہ اسلام آباد؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فکر انگیز‘ غور طلب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا ہم پھر غلطی تو نہیں کر رہے؟؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ‘ پاکستان اور بھارت تعلقات کس طرف جا رہے ہیں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
پرچہ آؤٹ
آصف عفان
امیر حمزہ
سیلاب اور جنت کے باغات
امیر حمزہ