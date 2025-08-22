نمل کا 25 واں کانووکیشن اختتام پذیر
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز کا 25 واں کانووکیشن اختتام پذیر ہوگیا۔ یہ دو روزہ تقریب نمل کی سلور جوبلی کا بھی حصہ تھی۔
اس موقع پر 1271فارغ التحصیل طلبہ کو ڈگریاں دی گئیں جن میں افغانستان کے طلبہ بھی شامل تھے۔ تقریب کے مہمان خصوصی وفاقی وزیر برائے تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت خالد مقبول صدیقی تھے۔ اس موقع پر ریکٹر نمل میجر جنرل (ریٹائرڈ) شاہد محمود کیانی، ڈائریکٹر جنرل نمل بریگیڈیئر شہزاد منیر، اساتذہ، والدین اور معزز مہمانوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔