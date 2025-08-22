صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چکوال میں نان کمرشل بلڈنگز کیخلاف گرینڈ آپریشن کا فیصلہ

  • اسلام آباد
ڈھڈیال (نمائندہ دنیا) ڈپٹی کمشنر چکوال سارہ حیات کی ہدایت پر ضلع بھر میں نان کمرشل بلڈنگز کے خلاف ایک گرینڈ آپریشن کا فیصلہ کر لیا گیا جس پر جلد عملدرآمد شروع کر دیا جائے گا۔

ذرائع کے مطابق چند روز قبل منعقدہ ایک اہم اجلاس میں محصولات کی وصولی کیلئے ایک جامع حکمت عملی تیار کی گئی جس میں ریکوری افسران کو اربوں روپے کے محصولات کی وصولی کا ٹارگٹ دے دیا گیا۔ آپریشن کے پہلے مرحلے میں عدم نقشہ اور نان کمرشل بلڈنگزکے مالکان کو نوٹس دئیے جائیں گے۔ دوسرے مرحلے میں ان بلڈنگز کو سیل کر دیا جائے گا جبکہ تیسرے اور فائنل مرحلے میں ایف آئی آرز کا اند راج کروا کر مالکان کی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی۔ علاوہ ازیں تصدیق شدہ ملکیت نہ ہونے والی کمرشل بلڈنگز کو صوبائی حکومت کی تحویل میں لے لیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق اس آپریشن میں ضلعی انتظامیہ پیرا فورس کی خدمات بھی حاصل کرے گی۔

