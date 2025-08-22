صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکستھ روڈ فلائی اوور کے نیچے شاندار پیڈل ٹینس کورٹ مکمل

  • اسلام آباد
راولپنڈی (نیوز رپورٹر) پی ایچ اے راولپنڈی نے ڈی جی پی ایچ اے راولپنڈی احمد حسن رانجھا کی خصوصی ہدایات پر سکستھ روڈ فلائی اوور کے نیچے انتہائی قلیل وقت میں ایک شاندار پیڈل ٹینس کورٹ مکمل کر لیا۔۔۔

 اس میں کار پارکنگ کی سہولت بھی فراہم کی گئی ہے، عوام الناس کیلئے یہ ایک انتہائی شاندار سرگرمی ہے جس سے ہر کوئی مستفید ہو سکتا ہے، رات کے اوقات کیلئے ٹینس کورٹ میں بہترین لائٹس کا انتظام بھی کیا گیا ہے۔ پی ایچ اے راولپنڈی شہر کو خوبصورت بنانے کے ساتھ ساتھ کھیلوں کی سرگرمیوں کے فروغ کیلئے بھی کوشاں ہے، حکام کے مطابق کرکٹ ٹورنامنٹس کے انعقاد کے ساتھ ساتھ دیگر کھیلوں کو بھی عوام کیلئے مہیا کرنے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔

