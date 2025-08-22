صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پارلیمانی کاکس برائے حقوقِ اطفال کی لاہور میں بچوں سے زیادتی کے واقعات کی شدید مذمت

  • اسلام آباد
پارلیمانی کاکس برائے حقوقِ اطفال کی لاہور میں بچوں سے زیادتی کے واقعات کی شدید مذمت

اسلام آباد (سٹاف رپورٹر) پارلیمانی کاکس برائے حقوقِ اطفال (PCCR)کی کنوینر اور رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر نکہت شکیل خان نے لاہور میں بچوں سے زیادتی کے واقعات کی شدید مذمت کرتے ہوئے۔۔۔

 ملک بھر میں بچوں کے خلاف بڑھتے ہوئے تشدد اور استحصال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ہنجر وال، مانگا منڈی کے واقعات پر کہا کہ یہ بھیانک جرائم نہ صرف معصوم زندگیوں کو تباہ کرتے ہیں بلکہ معاشرے کی اخلاقی، سماجی اور ثقافتی اقدار کیلئے بھی سنگین خطرہ ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

حکومت غربت کے خاتمے کیلئے سنجیدہ اقدامات کر رہی:رانا سلیم

سیلا ب متاثرہ علاقوں میں سہولیات فراہم کی جائیں :عثمان طاہر جپہ

خانیوال :انٹر ڈسٹرکٹ ریجنل پولیس ٹی ٹونٹی کپ کا آغاز

ونڈا جات کو بروقت نمٹانا اولین ترجیح ہے :بابر سلیمان

ڈی پی او و ڈپٹی کمشنر کا بوریوالا میں سکیورٹی انتظامات کا جائزہ

زکریا یونیورسٹی میں واٹر سپلائی نظام کی ازسرنو تشکیل

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اگلا نشانہ اسلام آباد؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فکر انگیز‘ غور طلب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا ہم پھر غلطی تو نہیں کر رہے؟؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ‘ پاکستان اور بھارت تعلقات کس طرف جا رہے ہیں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
پرچہ آؤٹ
آصف عفان
امیر حمزہ
سیلاب اور جنت کے باغات
امیر حمزہ