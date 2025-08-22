پارلیمانی کاکس برائے حقوقِ اطفال کی لاہور میں بچوں سے زیادتی کے واقعات کی شدید مذمت
اسلام آباد (سٹاف رپورٹر) پارلیمانی کاکس برائے حقوقِ اطفال (PCCR)کی کنوینر اور رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر نکہت شکیل خان نے لاہور میں بچوں سے زیادتی کے واقعات کی شدید مذمت کرتے ہوئے۔۔۔
ملک بھر میں بچوں کے خلاف بڑھتے ہوئے تشدد اور استحصال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ہنجر وال، مانگا منڈی کے واقعات پر کہا کہ یہ بھیانک جرائم نہ صرف معصوم زندگیوں کو تباہ کرتے ہیں بلکہ معاشرے کی اخلاقی، سماجی اور ثقافتی اقدار کیلئے بھی سنگین خطرہ ہیں۔