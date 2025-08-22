راولپنڈی میں مبینہ پولیس مقابلہ، 1ملزم زخمی حالت میں گرفتار
راولپنڈی (خبرنگار) تھانہ آر اے بازار کی حدود میں پولیس اور جرائم پیشہ افراد کے درمیان مبینہ مقابلے کے نتیجہ میں ریکارڈ یافتہ ملزم گولی لگنے سے زخمی ہوگیا جسے گرفتار کر لیا گیا۔
رات گئے موٹرسائیکل سوار دو ملزمان نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کی، فائرنگ کے دوران ایک ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا، ملزم سے ایک روز قبل شہری سے گن پوائنٹ پر چھینا گیا موٹرسائیکل برآمد ہوا ہے، ملزم سٹریٹ کرائم اور ضرر کے متعدد مقدمات میں ریکارڈ یافتہ ہے۔ پولیس نے مشکوک موٹر سائیکل سواروں کو رکنے کا اشارہ کیا تو انہوں نے پولیس پر فائرنگ شروع کر دی۔