صنفی امتیاز ثابت، نرم کے سینئر ڈاکٹرکو 10لاکھ روپے جرمانہ

  • اسلام آباد
اسلام آباد (نامہ نگار) وفاقی محتسب برائے انسداد ہراسگی نے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ری ہیبیلیٹیشن میڈیسن (نرم) اسلام آباد کے ایک سینئر ڈاکٹر کو کام کی جگہ پر ہراسگی اور صنفی امتیاز ثابت ہونے پر 10لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا ہے۔

شکایت کی جانچ، گواہوں کے بیانات اور دونوں فریقوں کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ ڈاکٹر مظہر حسین (ڈائریکٹر ٹیکنیکل، این آئی آر ایم) نے ایسے رویے اختیار کیے جو ہراسگی میں شمار ہوتے ہیں۔ وفاقی محتسب فوزیہ وقار نے ڈاکٹر مظہر پر 10لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا جس میں سے آدھی رقم متاثرہ خاتون کو ہرجانے کے طور پر دی جائے گی۔ یہ بھی کہا گیا کہ ڈاکٹر مظہر کو ایسے عہدے پر بھیجا جائے جہاں ان کے پاس انتظامی اختیارات نہ ہوں تاکہ وہ آئندہ اپنے اختیارات کا غلط استعمال نہ کر سکیں۔

