صنفی امتیاز ثابت، نرم کے سینئر ڈاکٹرکو 10لاکھ روپے جرمانہ
اسلام آباد (نامہ نگار) وفاقی محتسب برائے انسداد ہراسگی نے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ری ہیبیلیٹیشن میڈیسن (نرم) اسلام آباد کے ایک سینئر ڈاکٹر کو کام کی جگہ پر ہراسگی اور صنفی امتیاز ثابت ہونے پر 10لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا ہے۔
شکایت کی جانچ، گواہوں کے بیانات اور دونوں فریقوں کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ ڈاکٹر مظہر حسین (ڈائریکٹر ٹیکنیکل، این آئی آر ایم) نے ایسے رویے اختیار کیے جو ہراسگی میں شمار ہوتے ہیں۔ وفاقی محتسب فوزیہ وقار نے ڈاکٹر مظہر پر 10لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا جس میں سے آدھی رقم متاثرہ خاتون کو ہرجانے کے طور پر دی جائے گی۔ یہ بھی کہا گیا کہ ڈاکٹر مظہر کو ایسے عہدے پر بھیجا جائے جہاں ان کے پاس انتظامی اختیارات نہ ہوں تاکہ وہ آئندہ اپنے اختیارات کا غلط استعمال نہ کر سکیں۔