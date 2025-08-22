اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کے زیراہتمام سیلاب متاثرین کی امدا د کیلئے کیمپ قائم
اسلام آباد (اپنے نامہ نگار سے) اسلام آباد بار ایسوسی ایشن نے خیبرپختونخوا، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اورپاکستان کے دیگر علاقہ جات جہاں پر سیلاب و قدرتی آفات سے جانی و مالی نقصان ہوا ہے۔۔۔
وہاں کے متاثرہ عوام کی مدد کیلئے ایک امدادی کیمپ صدر آفس کے باہر لگا دیا، قائم مقام صدر سردار محمد یعقوب مستوئی اور قائم مقام سیکرٹری سردارآدم خان نے کہا ہے کہ معزز اراکین بار و دیگر مخیر حضرات بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اپنے عطیات کیمپ میں جمع کروا کر رسید حاصل کریں۔