صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کے زیراہتمام سیلاب متاثرین کی امدا د کیلئے کیمپ قائم

  • اسلام آباد
اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کے زیراہتمام سیلاب متاثرین کی امدا د کیلئے کیمپ قائم

اسلام آباد (اپنے نامہ نگار سے) اسلام آباد بار ایسوسی ایشن نے خیبرپختونخوا، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اورپاکستان کے دیگر علاقہ جات جہاں پر سیلاب و قدرتی آفات سے جانی و مالی نقصان ہوا ہے۔۔۔

 وہاں کے متاثرہ عوام کی مدد کیلئے ایک امدادی کیمپ صدر آفس کے باہر لگا دیا، قائم مقام صدر سردار محمد یعقوب مستوئی اور قائم مقام سیکرٹری سردارآدم خان نے کہا ہے کہ معزز اراکین بار و دیگر مخیر حضرات بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اپنے عطیات کیمپ میں جمع کروا کر رسید حاصل کریں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

حکومت غربت کے خاتمے کیلئے سنجیدہ اقدامات کر رہی:رانا سلیم

سیلا ب متاثرہ علاقوں میں سہولیات فراہم کی جائیں :عثمان طاہر جپہ

خانیوال :انٹر ڈسٹرکٹ ریجنل پولیس ٹی ٹونٹی کپ کا آغاز

ونڈا جات کو بروقت نمٹانا اولین ترجیح ہے :بابر سلیمان

ڈی پی او و ڈپٹی کمشنر کا بوریوالا میں سکیورٹی انتظامات کا جائزہ

زکریا یونیورسٹی میں واٹر سپلائی نظام کی ازسرنو تشکیل

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اگلا نشانہ اسلام آباد؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فکر انگیز‘ غور طلب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا ہم پھر غلطی تو نہیں کر رہے؟؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ‘ پاکستان اور بھارت تعلقات کس طرف جا رہے ہیں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
پرچہ آؤٹ
آصف عفان
امیر حمزہ
سیلاب اور جنت کے باغات
امیر حمزہ