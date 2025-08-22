کنٹونمنٹ بورڈ، انتظامی بنیادوں پر عملہ کے تقررو تبادلے
راولپنڈی (خاور نواز راجہ) کنٹونمنٹ بورڈ راولپنڈی نے انتظامی بنیادوں پر عملے کے تبادلوں اور تعیناتیوں کا نیا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔
ریونیو سپرنٹنڈنٹ نے چکلالہ کنٹونمنٹ بورڈ سے اٹیچمنٹ پر لائے گے ملازم کو پرکشش علاقہ میں تعینات کروا دیا۔ نوٹیفکیشن کے مطابق ریونیو سپرنٹنڈنٹ نے چکلالہ کنٹونمنٹ بورڈ سے اٹیچمنٹ پر لائے گے ایاز احمد (اسسٹنٹ ریکارڈ کیپر) کو ریونیو وارڈ نمبر 8سے تبدیل کر کے پرکشش علاقہ وارڈ نمبر 3(مین صدر، مال روڈ، بینک روڈ، حیدر روڈ اور آدم جی روڈ وغیرہ) کا انچارج تعینات کر دیا۔ محمد شفیق غوری (ریونیو سپرنٹنڈنٹ) کو ریونیو وارڈ نمبر 3سے ریونیو وارڈ نمبر 3کے ہی دوسرے علاقہ (ہاتھی چوک، چھوٹا بازار، بابو محلہ اور گوالمنڈی وغیرہ) کا انچارج مقرر کر دیا اور محمد اکرم (ریونیو سپرنٹنڈنٹ) کو آفس سپرنٹنڈنٹ کے عہدے سے ریونیو وارڈ نمبر 8کا انچارج تعینات کر دیا، زوہیب ظفر (اکاؤنٹنٹ) کو اپنی موجودہ ذمہ داریوں کیساتھ ساتھ آفس سپرنٹنڈنٹ کی اضافی ذمہ داری بھی سونپی گئی ہے۔