صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ترکیہ یونیورسٹی وفدکا دورہ انٹر بورڈز کوآرڈینیشن کمیشن

  • اسلام آباد
ترکیہ یونیورسٹی وفدکا دورہ انٹر بورڈز کوآرڈینیشن کمیشن

اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) انٹر بورڈز کوآرڈینیشن کمیشن نے ترکیہ کی کارابک یونیورسٹی کے ریکٹر کی قیادت میں آ نے والے ایک وفد کا خیرمقدم کیا۔

یہ ملاقات ایگزیکٹو ڈائریکٹر آئی بی سی سی ڈاکٹر غلام علی ملاح کی سربراہی میں منعقد ہوئی۔ ملاقات کے دوران فریقین نے پاکستان اور ترکی کے تعلیمی نظام کے بارے میں خیالات کا تبادلہ کیا اور طویل المدتی تعاون کے امکانات پر غور کیا۔ اس شراکت داری کے نتیجے میں کارابک یونیورسٹی نے پاکستانی بورڈز کے بہترین کارکردگی دکھانے والے طلبا کیلئے مختلف تعلیمی شعبوں میں سکالرشپس کا اعلان کیا تاکہ وہ ترکیہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں اور جدید تحقیقی سہولیات، متحرک تعلیمی ماحول اور بین الاقوامی ثقافتی تبادلے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ترک وفد نے اس بات پر زور دیا کہ یہ سکالرشپس دونوں ممالک کے درمیان تعلیمی تعاون کو مزید مضبوط کریں گے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ریلوے پھاٹک کیساتھ پیدل گزر گاہوں کی حالت ابتر

لینڈ ریکارڈ سنٹر جانوروں کا باڑہ ،نشئیوں کی آماجگاہ بن گیا

تجاوزات کاصفایا، 25دکانیں سربمہر‘50ہزار جرمانہ

گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج آف کامرس میں شجر کاری

واسا میں مزید عملہ بھرتی ‘ جدید مشینری دی جائیگی:ڈی سی

آر پی او کاحافظ آبادکادورہ ،پنڈی بھٹیاں میں کھلی کچہری

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اگلا نشانہ اسلام آباد؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فکر انگیز‘ غور طلب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا ہم پھر غلطی تو نہیں کر رہے؟؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ‘ پاکستان اور بھارت تعلقات کس طرف جا رہے ہیں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
پرچہ آؤٹ
آصف عفان
امیر حمزہ
سیلاب اور جنت کے باغات
امیر حمزہ