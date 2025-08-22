ترکیہ یونیورسٹی وفدکا دورہ انٹر بورڈز کوآرڈینیشن کمیشن
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) انٹر بورڈز کوآرڈینیشن کمیشن نے ترکیہ کی کارابک یونیورسٹی کے ریکٹر کی قیادت میں آ نے والے ایک وفد کا خیرمقدم کیا۔
یہ ملاقات ایگزیکٹو ڈائریکٹر آئی بی سی سی ڈاکٹر غلام علی ملاح کی سربراہی میں منعقد ہوئی۔ ملاقات کے دوران فریقین نے پاکستان اور ترکی کے تعلیمی نظام کے بارے میں خیالات کا تبادلہ کیا اور طویل المدتی تعاون کے امکانات پر غور کیا۔ اس شراکت داری کے نتیجے میں کارابک یونیورسٹی نے پاکستانی بورڈز کے بہترین کارکردگی دکھانے والے طلبا کیلئے مختلف تعلیمی شعبوں میں سکالرشپس کا اعلان کیا تاکہ وہ ترکیہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں اور جدید تحقیقی سہولیات، متحرک تعلیمی ماحول اور بین الاقوامی ثقافتی تبادلے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ترک وفد نے اس بات پر زور دیا کہ یہ سکالرشپس دونوں ممالک کے درمیان تعلیمی تعاون کو مزید مضبوط کریں گے۔