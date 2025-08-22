صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی سے چوری، منشیات فروشی میں ملوث 10ملزم گرفتار

  • اسلام آباد
راولپنڈی سے چوری، منشیات فروشی میں ملوث 10ملزم گرفتار

راولپنڈی (خبرنگار) راولپنڈی پولیس نے چوری، منشیات فروشی، غیر قانونی اسلحہ رکھنے پر 10 ملز موں کو گرفتار کر لیا۔

وارث خان پولیس نے لین دین کے تناز ع پر شہری کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے والے ملزم کو گرفتار کیا، ملزم نے گھر میں داخل ہو کر فائرنگ کی اور دھمکیاں دیں۔ تھانہ پیرودہائی، صدر واہ اور کلرسیداں پولیس نے 3ملزمان کو گرفتار کرکے 3کلو سے زائد ہیروئن و چرس برآمد کر لی، تھانہ سول لائنز، نصیرآباد اور گنجمنڈی پولیس نے 5ملزمان کو گرفتار کر کے 20لٹر شراب اور اسلحہ برآمد کیا، نیوٹاؤن پولیس نے موٹرسائیکل و دیگر چوری اور دھوکا دہی کے مقدمات میں ملوث شخص کو گرفتار کر کے چھینا گیا موٹرسائیکل اور رقم 13ہزار 500روپے برآمد کر لی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

کھجی گراونڈ میں تجاوزات کیخلاف درخواست،ہائیکورٹ نے میئر اور کمشنر کو طلب کرلیا

کے الیکٹرک شکایتی مراکز فعال بنائے ، ناصر حسین شاہ

میئر کا مختلف علاقوں کا دورہ، برساتی پانی کی نکاسی کے انتظامات کا جائزہ

بیشتر مارکیٹوں سے برساتی پانی نکال لیا گیا ہے ، کمشنر سید حسن نقوی

بارشوں کے بعد شہر کی صورتحال قابو میں ہے ، سعید غنی

شہر اندھیرے میں ڈبو نا کے الیکٹرک کی سنگین غفلت،منعم ظفر

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اگلا نشانہ اسلام آباد؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فکر انگیز‘ غور طلب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا ہم پھر غلطی تو نہیں کر رہے؟؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ‘ پاکستان اور بھارت تعلقات کس طرف جا رہے ہیں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
پرچہ آؤٹ
آصف عفان
امیر حمزہ
سیلاب اور جنت کے باغات
امیر حمزہ