راولپنڈی سے چوری، منشیات فروشی میں ملوث 10ملزم گرفتار
راولپنڈی (خبرنگار) راولپنڈی پولیس نے چوری، منشیات فروشی، غیر قانونی اسلحہ رکھنے پر 10 ملز موں کو گرفتار کر لیا۔
وارث خان پولیس نے لین دین کے تناز ع پر شہری کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے والے ملزم کو گرفتار کیا، ملزم نے گھر میں داخل ہو کر فائرنگ کی اور دھمکیاں دیں۔ تھانہ پیرودہائی، صدر واہ اور کلرسیداں پولیس نے 3ملزمان کو گرفتار کرکے 3کلو سے زائد ہیروئن و چرس برآمد کر لی، تھانہ سول لائنز، نصیرآباد اور گنجمنڈی پولیس نے 5ملزمان کو گرفتار کر کے 20لٹر شراب اور اسلحہ برآمد کیا، نیوٹاؤن پولیس نے موٹرسائیکل و دیگر چوری اور دھوکا دہی کے مقدمات میں ملوث شخص کو گرفتار کر کے چھینا گیا موٹرسائیکل اور رقم 13ہزار 500روپے برآمد کر لی۔