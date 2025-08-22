اوپن یونیورسٹی، میٹرک تا او ڈی ایل پروگرامز کے فائنل امتحانات یکم ستمبر سے شروع ہونگے
اسلام آباد(اپنے رپورٹر سے)علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے سمسٹر بہار 2025کے میٹرک سے لے کر ایم اے /ایم ایس سی تک تمام او ڈی ایل پروگرامز کے فائنل امتحانات ملک بھر میں یکم ستمبر سے بیک وقت شروع ہوں گے۔
کنٹرولر امتحانات محمد زاہد اختر خاکی کے مطابق امتحانات کی تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، طلبہ کی رول نمبر سلپس ان کے سی ایم ایس پورٹلز پر اپ لوڈ کر دی گئی ہیں جبکہ ملک بھر میں امتحانی مراکز بھی قائم کر دیئے گئے ہیں۔