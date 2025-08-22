صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اوپن یونیورسٹی، میٹرک تا او ڈی ایل پروگرامز کے فائنل امتحانات یکم ستمبر سے شروع ہونگے

  • اسلام آباد
اوپن یونیورسٹی، میٹرک تا او ڈی ایل پروگرامز کے فائنل امتحانات یکم ستمبر سے شروع ہونگے

اسلام آباد(اپنے رپورٹر سے)علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے سمسٹر بہار 2025کے میٹرک سے لے کر ایم اے /ایم ایس سی تک تمام او ڈی ایل پروگرامز کے فائنل امتحانات ملک بھر میں یکم ستمبر سے بیک وقت شروع ہوں گے۔

کنٹرولر امتحانات محمد زاہد اختر خاکی کے مطابق امتحانات کی تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، طلبہ کی رول نمبر سلپس ان کے سی ایم ایس پورٹلز پر اپ لوڈ کر دی گئی ہیں جبکہ ملک بھر میں امتحانی مراکز بھی قائم کر دیئے گئے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

واسا : ہاؤسنگ سکیموں کیلئے نئے ہیلتھ ریگولیشنز منظور

بیجنگ انڈر پاس ، 4 روز میں کام مکمل کرنے کی ہدایت

اپنی چھت، اپنا گھر ، درخواستوں کی تعداد ساڑھے 7لاکھ سے متجاوز

ترک وفد کا لاہورکالج یونیورسٹی کا دورہ

میڈیکل سٹور، بوائز ہاسٹلز سمیت 7مقامات پر بجلی چوری پکڑی گئی

مہنگی چینی بیچنے پر 25 دکاندار گرفتار، 271 کو جرمانے

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اگلا نشانہ اسلام آباد؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فکر انگیز‘ غور طلب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا ہم پھر غلطی تو نہیں کر رہے؟؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ‘ پاکستان اور بھارت تعلقات کس طرف جا رہے ہیں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
پرچہ آؤٹ
آصف عفان
امیر حمزہ
سیلاب اور جنت کے باغات
امیر حمزہ