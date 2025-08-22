مری: ستھرا پنجاب کی ٹیمیں دوران بارش صفائی میں مصروف
مری (نمائندہ دنیا) ڈپٹی کمشنر مری آغا ظہیر عباس شیرازی کی ہدایت پر ستھرا پنجاب کی ٹیمیں بارش کے دوران بھی اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے انجام دے رہی ہیں۔
ضلع مری کی دونوں تحصیلوں میں ستھرا پنجاب پروگرام کے ورکرز مون سون بارشوں میں اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔ سڑکوں پر جمع ہونے والے پانی اور مٹی کو صاف کیا جا رہا ہے تاکہ شہریوں کو آمدورفت میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ڈی سی مری نے کہا ہے کہ عوام اپنے اردگرد کے ماحول کو صاف رکھنے کیلئے تعاون کریں۔