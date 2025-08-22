صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مری: ستھرا پنجاب کی ٹیمیں دوران بارش صفائی میں مصروف

  • اسلام آباد
مری: ستھرا پنجاب کی ٹیمیں دوران بارش صفائی میں مصروف

مری (نمائندہ دنیا) ڈپٹی کمشنر مری آغا ظہیر عباس شیرازی کی ہدایت پر ستھرا پنجاب کی ٹیمیں بارش کے دوران بھی اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے انجام دے رہی ہیں۔

 ضلع مری کی دونوں تحصیلوں میں ستھرا پنجاب پروگرام کے ورکرز مون سون بارشوں میں اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔ سڑکوں پر جمع ہونے والے پانی اور مٹی کو صاف کیا جا رہا ہے تاکہ شہریوں کو آمدورفت میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ڈی سی مری نے کہا ہے کہ عوام اپنے اردگرد کے ماحول کو صاف رکھنے کیلئے تعاون کریں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

تعمیراتی منصوبوں میں غفلت برداشت نہیں کی جائے گی: ڈی سی

ترقیاتی کاموں میں معیار پر کوئی سمجھوتہ نہ کیا جائے :نعیم سندھو

ہاؤسنگ سکیموں سے واجبات کی وصولی یقینی بنانے کا حکم

ایم ڈی واسا کا ترقیاتی منصوبوں پر کام تیز کرنے کا حکم

وائس چانسلر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا چنیوٹ سب کیمپس کا دورہ

ممبر اسلامی نظریاتی کونسل حافظ امجد کا جی سی یو کا دورہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اگلا نشانہ اسلام آباد؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فکر انگیز‘ غور طلب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا ہم پھر غلطی تو نہیں کر رہے؟؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ‘ پاکستان اور بھارت تعلقات کس طرف جا رہے ہیں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
پرچہ آؤٹ
آصف عفان
امیر حمزہ
سیلاب اور جنت کے باغات
امیر حمزہ