شازیہ رضوان کا مختلف علاقوں کا دورہ، ڈینگی اقدامات کا جائزہ

  • اسلام آباد
شازیہ رضوان کا مختلف علاقوں کا دورہ، ڈینگی اقدامات کا جائزہ

راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار، نیوز رپورٹر) پارلیمانی سیکرٹری اطلاعات و ثقافت پنجاب شازیہ رضوان نے فوجی کالونی، کچا سٹاپ پیرودہائی کا دورہ کیا۔

انہوں نے انسداد ڈینگی مہم کے سلسلے میں مختلف ٹائر شاپس کا معائنہ کیا اور دکانداروں سے ڈینگی لاروا کی روک تھام کے حوالے سے اقدامات دریافت کیے۔ دورے کے دوران ان کے ہمراہ محکمہ ماحولیات کی ٹیم بھی موجود تھی جس نے ٹائر شاپس پر صفائی ستھرائی کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ شازیہ رضوان نے اس موقع پر کہا کہ عوام ڈینگی کے خاتمہ میں تعاون کریں کیونکہ عوامی تعاون کے بغیر ڈینگی کے خاتمے کی کوششیں کامیاب نہیں ہو سکتیں۔ انہوں نے دکانداروں اور شہریوں سے اپیل کی کہ وہ کسی بھی جگہ پانی کھڑا نہ ہونے دیں۔

