کووڈ نے نظامِ صحت میں کمزوریوں کو نمایاں کیا، ڈاکٹر بھرتھ

  • اسلام آباد
اسلام آباد (نیوز رپورٹر) وزیر مملکت برائے قومی صحت ڈاکٹر مختار بھرتھ نے کہا ہے کہ کووڈ 19 کی وبا نے پاکستان کے نظامِ صحت میں موجود کئی اہم کمزوریوں کو نمایاں کیا۔

ان خیالات کا اظہار انہوں نے ون ہیلتھ ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے کیا، ڈاکٹر مختار بھرتھ نے کہا کہ کورونا میں صحتِ عامہ کی ایمرجنسیز سے نمٹنے کیلئے ماہر افرادی قوت کی کمی شامل ہے، سال 2023کی جوائنٹ ایکسٹرنل ایویلیوایشن میں بھی اس خلا کی نشاندہی کی گئی ہے۔ پاکستان کو ’’ون ہیلتھ‘‘ کے تحت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی افرادی قوت کی تیاری پر فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وزارتِ صحت نے مستقبل کے چیلنجز کو مدنظر رکھتے ہوئے صحت افرادی قوت حکمت عملی (2025 - 2035)تیار کی ہے جو پاکستان کی بین الاقوامی ذمہ داریوں سے ہم آہنگ ہے۔

