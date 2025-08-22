صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیر ریلوے، امریکی ناظم الامور ملاقات،تعاون پر تبادلہ خیال

  • اسلام آباد
وزیر ریلوے، امریکی ناظم الامور ملاقات،تعاون پر تبادلہ خیال

اسلام آباد (خصوصی نامہ نگار) وفاقی وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی نے امریکی سفارتخانے میں امریکا کی ناظم الامور مس نیٹالی اے بیکر سے ملاقات کی۔

ملاقات میں پاک امریکا تعلقات کے فروغ، ریلوے کے شعبے میں باہمی تعاون اور سرمایہ کاری کے امکانات پر گفتگو کی گئی۔ وفاقی وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان ریلوے چاروں صوبوں کو جوڑنے والی زنجیر ہے اور ملک کی معیشت ریلوے میں سرمایہ کاری کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ریلوے میں سرمایہ کاری ملکی ترقی کی کنجی ہے اور حکومت اس شعبے کی بہتری کیلئے جامع حکمتِ عملی پر عمل پیرا ہے۔ امریکی ناظم الامور نیٹالی اے بیکر نے کہا کہ امریکا پاکستان ریلوے کے جدید منصوبوں میں تعاون کیلئے پُرعزم ہے اور اس سلسلے میں مشترکہ اقدامات کے امکانات روشن ہیں۔ ملاقات میں اقوامِ متحدہ کے آئندہ دورے کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور امریکا کے درمیان تعاون کو مزید مضبوط بنانے اور ترقیاتی منصوبوں کو آگے بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

کھجی گراونڈ میں تجاوزات کیخلاف درخواست،ہائیکورٹ نے میئر اور کمشنر کو طلب کرلیا

کے الیکٹرک شکایتی مراکز فعال بنائے ، ناصر حسین شاہ

میئر کا مختلف علاقوں کا دورہ، برساتی پانی کی نکاسی کے انتظامات کا جائزہ

بیشتر مارکیٹوں سے برساتی پانی نکال لیا گیا ہے ، کمشنر سید حسن نقوی

بارشوں کے بعد شہر کی صورتحال قابو میں ہے ، سعید غنی

شہر اندھیرے میں ڈبو نا کے الیکٹرک کی سنگین غفلت،منعم ظفر

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اگلا نشانہ اسلام آباد؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فکر انگیز‘ غور طلب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا ہم پھر غلطی تو نہیں کر رہے؟؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ‘ پاکستان اور بھارت تعلقات کس طرف جا رہے ہیں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
پرچہ آؤٹ
آصف عفان
امیر حمزہ
سیلاب اور جنت کے باغات
امیر حمزہ