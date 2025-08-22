وزیر ریلوے، امریکی ناظم الامور ملاقات،تعاون پر تبادلہ خیال
اسلام آباد (خصوصی نامہ نگار) وفاقی وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی نے امریکی سفارتخانے میں امریکا کی ناظم الامور مس نیٹالی اے بیکر سے ملاقات کی۔
ملاقات میں پاک امریکا تعلقات کے فروغ، ریلوے کے شعبے میں باہمی تعاون اور سرمایہ کاری کے امکانات پر گفتگو کی گئی۔ وفاقی وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان ریلوے چاروں صوبوں کو جوڑنے والی زنجیر ہے اور ملک کی معیشت ریلوے میں سرمایہ کاری کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ریلوے میں سرمایہ کاری ملکی ترقی کی کنجی ہے اور حکومت اس شعبے کی بہتری کیلئے جامع حکمتِ عملی پر عمل پیرا ہے۔ امریکی ناظم الامور نیٹالی اے بیکر نے کہا کہ امریکا پاکستان ریلوے کے جدید منصوبوں میں تعاون کیلئے پُرعزم ہے اور اس سلسلے میں مشترکہ اقدامات کے امکانات روشن ہیں۔ ملاقات میں اقوامِ متحدہ کے آئندہ دورے کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور امریکا کے درمیان تعاون کو مزید مضبوط بنانے اور ترقیاتی منصوبوں کو آگے بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔