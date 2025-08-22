وزیر صحت کا دورہ پی ایم ڈی سی، سوالات بینک کا افتتاح
اسلام آباد (نیوز رپورٹر) وفاقی وزیر قومی صحت سید مصطفی کمال نے گزشتہ روز پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کا دورہ کیا، انہوں نے پی ایم ڈی سی کے نئے تیار کردہ ایم ڈی کیٹ سوالات بینک کا افتتاح کیا۔
پی ایم ڈی سی حکام نے انہیں امتحان کی تیاریوں اور انتظامی حکمت عملیوں پر بریفنگ دی۔ مصطفی کمال نے کہا کہ نئے سوالیہ بینک سے غلطیوں کو کم کرنے اور انصاف پسندی کو فروغ دینے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے ایم ڈی کیٹ امتحان 2025کی تیاری میں کسی قسم کی کوتاہی نہ برتنے کی ہدایت بھی کی۔ وزیر صحت نے کہا آئندہ امتحان میں ہر مرحلے پر شفافیت اور جوابدہی کو یقینی، پی ایم ڈی سی کو مکمل طور پر ڈیجیٹل بنایا جائے گا۔ بریفنگ میں بتایا گیا پی ایم ڈی سی کا کردار صرف امیدواروں کی رجسٹریشن اور ایم ڈی کیٹ امتحان کے عمل کی نگرانی تک محدود ہے جب کہ امتحان کا انعقاد، پیپر سیٹنگ، ایڈمنسٹریشن اور ایویلیویشن عوامی داخلہ دینے والی یونیورسٹیوں کی ذمہ داری ہے۔ دریں اثنا وزیر صحت مصطفی کمال کی صدارت میں جناح میڈیکل کمپلیکس کی تعمیر کے حوالے سے گزشتہ روز کا جائزہ اجلاس ہوا، حکام نے منصوبے پر ہونے والی پیش رفت پر بریفنگ دی، مصطفی کمال نے کہا کہ میڈیکل کمپلیکس کی بروقت تکمیل یقینی بنائی جائیگی۔