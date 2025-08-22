صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انسدادِ ڈینگی کیلئے مؤثر اقدامات کیے جائیں، ڈی سی راولپنڈی

  • اسلام آباد
راولپنڈی (نیوز رپورٹر) راولپنڈی میں ڈینگی کے خاتمے کیلئے ڈی سی آفس میں منعقدہ اجلاس کی صدارت ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر حسن وقار چیمہ اور رکن قومی اسمبلی طاہرہ اورنگزیب نے کی۔

اجلاس میں سینیٹر ناصر محمود بٹ، رکن پنجاب اسمبلی راجہ صغیر احمد، رکن پنجاب اسمبلی تحسین فواد، سابق میئر سردار نسیم احمد، پارلیمانی سیکرٹری اطلاعات و ثقافت پنجاب شازیہ رضوان اور دیگر پارلیمنٹیرینز نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر نے اجلاس میں سی ای او ہیلتھ کو ہدایت کی کہ انسدادِ ڈینگی کیلئے مؤثر اقدامات کو یقینی بنایا جائے۔ ناقص کارکردگی پر انہوں نے سخت برہمی کا اظہار کیا اور ذمہ دار افسران کے خلاف فوری کارروائی کا حکم دیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ آئندہ سے پارلیمنٹیرینز کی ڈیوٹیاں ڈیوٹی روسٹر پر لگائی جائیں گی تاکہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں ڈینگی مخالف سرگرمیوں کی نگرانی کریں۔ ایم این اے طاہرہ اورنگزیب نے کہا کہ عوامی نمائندے انسداد ڈینگی ٹیموں کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔

