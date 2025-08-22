’’پلانٹ فراٹرنٹی‘‘ مہم ہماری جانب سے تحفہ، ایتھوپین سفیر
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) سی ڈی اے کے انوائرنمنٹ ونگ نے ’’پلانٹ فراٹرنٹی‘‘ مہم (شجرکاری کے ذریعے بھائی چارے کو فروغ دینا) کے آغاز پر فاطمہ جناح پارک، F-9اسلام آباد میں ایتھوپیا کے سفیر ڈاکٹر جمال بیکر عبداللہ کی قیادت میں اعلیٰ سطح وفد کی میزبانی کی۔
یہ تقریب ایتھوپین ایمبیسی اور ہیومن ریسورس ڈویلپمنٹ نیٹ ورک آف پاکستان کے اشتراک سے منعقد کی گئی۔ درخت لگانے کی تقریب میں شہریوں کی کثیر تعداد نے شر کت کی۔ ایتھوپیا کے سفیر ڈاکٹر جمال بیکر عبداللہ نے کہا ایتھوپیا کی حکومت نے موسمیاتی تبدیلی کے خلاف جنگ میں یکجہتی کے اظہار کے طور پر اپنا وفد پاکستان بھیجا ہے، ’’پلانٹ فراٹرنٹی‘‘ مہم ہماری حکومت کی جانب سے ایک تحفہ ہے۔ ڈائریکٹر جنرل انوائرنمنٹ سی ڈی اے، اویس تارڑ نے ایتھوپیا کی ایمبیسی کی اس مہم کو سراہا اور ایتھوپین حکومت کا شکریہ ادا کیا۔