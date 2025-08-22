صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بارشوں سے انفراسٹرکچر سخت متاثر ہوا، وزیر اعظم آزاد کشمیر

  • اسلام آباد
بارشوں سے انفراسٹرکچر سخت متاثر ہوا، وزیر اعظم آزاد کشمیر

مظفر آباد (اے پی پی) وزیراعظم آزادکشمیر چودھری انوارالحق نے وفاقی وزیر آبی وسائل میاں معین وٹو کے ہمراہ مون سون کے دوران آزاد کشمیر میں ہونے والے نقصانات کا جائزہ لینے کیلئے اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کی۔

سیکرٹری سٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے بریفنگ دی۔ اس موقع پر وزیراعظم انوار الحق نے کہا کہ رواں سال مون سون کے دوران ہونے والی تباہ کاریوں کی آزاد کشمیر کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، حالیہ تباہ کاریوں سے انفراسٹرکچر بری طرح متاثر ہوا ہے ، حکومت آزاد کشمیر نے آپریشن بنیان مرصوص اور مون سون کے دوران شہریوں کو محفوظ بنانے اور متاثرین کی بحالی کیلئے فوری امدادی سرگرمیوں کیلئے مثالی کام کیا، حکومت رواں مالی سال کے متاثرہ جاری منصوبہ جات کی تعمیر ذاتی اے ڈی پی سے کرے گی، تاہم پہلے سے تعمیر کردہ انفراسٹرکچر کیلئے فیڈرل گرانٹ کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر وفاقی وزیر آبی وسائل میاں معین وٹو نے کہا کہ وزیراعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف آزاد کشمیر کے متاثرہ علاقوں کی تعمیر نو میں ذاتی طور پر دلچسپی لے رہے ہیں اور مجھے نقصانات کا جائزہ لینے کیلئے خصوصی ہدایات دے کر بھیجا ہے، حکومت پاکستان اور پاکستانی عوام آزاد کشمیر کی ترقی اور خوشحالی کے خواہاں ہیں، انفراسٹرکچر کی تعمیر نو کے لیے وفاقی حکومت کو فوری تخمینہ لاگت مرتب کر کے رپورٹ پیش کی جائے تاکہ بحالی کا آغاز کیا جاسکے۔ متاثرین کی بحالی کیلئے وفاقی حکومت مکمل تعاون کرے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

تعمیراتی منصوبوں میں غفلت برداشت نہیں کی جائے گی: ڈی سی

ترقیاتی کاموں میں معیار پر کوئی سمجھوتہ نہ کیا جائے :نعیم سندھو

ہاؤسنگ سکیموں سے واجبات کی وصولی یقینی بنانے کا حکم

ایم ڈی واسا کا ترقیاتی منصوبوں پر کام تیز کرنے کا حکم

وائس چانسلر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا چنیوٹ سب کیمپس کا دورہ

ممبر اسلامی نظریاتی کونسل حافظ امجد کا جی سی یو کا دورہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اگلا نشانہ اسلام آباد؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فکر انگیز‘ غور طلب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا ہم پھر غلطی تو نہیں کر رہے؟؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ‘ پاکستان اور بھارت تعلقات کس طرف جا رہے ہیں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
پرچہ آؤٹ
آصف عفان
امیر حمزہ
سیلاب اور جنت کے باغات
امیر حمزہ