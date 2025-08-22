بارشوں سے انفراسٹرکچر سخت متاثر ہوا، وزیر اعظم آزاد کشمیر
مظفر آباد (اے پی پی) وزیراعظم آزادکشمیر چودھری انوارالحق نے وفاقی وزیر آبی وسائل میاں معین وٹو کے ہمراہ مون سون کے دوران آزاد کشمیر میں ہونے والے نقصانات کا جائزہ لینے کیلئے اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کی۔
سیکرٹری سٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے بریفنگ دی۔ اس موقع پر وزیراعظم انوار الحق نے کہا کہ رواں سال مون سون کے دوران ہونے والی تباہ کاریوں کی آزاد کشمیر کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، حالیہ تباہ کاریوں سے انفراسٹرکچر بری طرح متاثر ہوا ہے ، حکومت آزاد کشمیر نے آپریشن بنیان مرصوص اور مون سون کے دوران شہریوں کو محفوظ بنانے اور متاثرین کی بحالی کیلئے فوری امدادی سرگرمیوں کیلئے مثالی کام کیا، حکومت رواں مالی سال کے متاثرہ جاری منصوبہ جات کی تعمیر ذاتی اے ڈی پی سے کرے گی، تاہم پہلے سے تعمیر کردہ انفراسٹرکچر کیلئے فیڈرل گرانٹ کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر وفاقی وزیر آبی وسائل میاں معین وٹو نے کہا کہ وزیراعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف آزاد کشمیر کے متاثرہ علاقوں کی تعمیر نو میں ذاتی طور پر دلچسپی لے رہے ہیں اور مجھے نقصانات کا جائزہ لینے کیلئے خصوصی ہدایات دے کر بھیجا ہے، حکومت پاکستان اور پاکستانی عوام آزاد کشمیر کی ترقی اور خوشحالی کے خواہاں ہیں، انفراسٹرکچر کی تعمیر نو کے لیے وفاقی حکومت کو فوری تخمینہ لاگت مرتب کر کے رپورٹ پیش کی جائے تاکہ بحالی کا آغاز کیا جاسکے۔ متاثرین کی بحالی کیلئے وفاقی حکومت مکمل تعاون کرے گی۔