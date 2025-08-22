سید پور ماڈل ویلج میں غیر قانونی تعمیرات کیخلاف آپریشن جاری : 210 کنال اراضی واگزار
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) چیئرمین سی ڈی اے و چیف کمشنر اسلام آباد محمد علی رندھاوا کی ہدایت پر سیدپور ماڈل ویلج میں انسداد تجاوزات مہم بھرپور طریقے سے جاری ہے۔۔۔
اب تک کی جانے والی کارروائیوں میں سیدپور ماڈل ویلج میں غیر قانونی قبضہ کی گئی 370 کنال سرکاری اراضی میں سے 210 کنال سرکاری اراضی غیر قانونی قابضین سے مکمل طور پر واگزار کروا لی گئی ۔ آپریشن کی نگرانی ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل انفورسمنٹ ڈاکٹر انعم کر رہی ہیں۔ سیدپور ماڈل ویلج سے تجاوزات کے خاتمے کیلئے آپریشن جمعرات کے روز بھی جاری رہا۔ جمعرات کے روز کی جانے والی کارروائیوں میں 11غیر قانونی رہائشی مکانات اور 12دکانوں کے ڈھانچے بھاری مشینری کی مدد سے مسمار کر دئیے گئے۔ سی ڈی اے انتظامیہ کا کہنا تھا کہ غیر قانونی قابضین کے خلاف کارروائیاں تسلسل کے ساتھ آئندہ دنوں میں بھی جاری ر ہیں گی ،تمام سرکاری اراضی کو غیر قانونی قابضین سے مکمل طور پر پاک کیا جائیگا۔ گزشتہ روز وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے سیدپور ماڈل ویلج کا دورہ کیا اور غیر قانونی تعمیرات و تجاوزات کا جائزہ لیتے ہوئے وہاں آ پریشن تیز کرنیکا حکم دیاتھا ،انکا کہناتھا کہ سید پور ویلج کو بین الاقوامی معیار کا تفریحی مرکز بنانے کیلئے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔