سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے نصراللہ گوندل سپردخاک
اسلام آباد (دنیا رپورٹ) سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے نصراللہ گوندل مختصر علالت کے بعد انتقال کر گئے۔۔۔
نماز جنازہ اسلام آباد کے مرکزی قبرستان ایچ الیون میں ادا کی گئی جس میں عزیز و اقارب کے علاوہ راولپنڈی اسلام آباد، ضلع منڈی بہاؤالدین سمیت پنجاب بھر سے سرکاری افسروں اور سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ مرحوم صوبیدار (ر) محمد علی گوندل آف واڑہ عالم شاہ، نصراللہ گوندل انسپکٹر پولیس عارف گوندل، ایس آئی طارق گوندل کے بھائی، بیرسٹر نعمان گوندل، احتشام گوندل ایس آئی (ایف آئی اے) کے والد، سینئر صحافی سکندر گوندل، محمود گوندل ایڈووکیٹ کے چچا تھے۔