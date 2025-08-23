ڈینگی پھیلنے کا خدشہ، ضلع مری میں 15ستمبر تک دفعہ 144نافذ
راولپنڈی (نیوز رپورٹر) ڈینگی پھیلنے کے خدشہ کے پیش نظر ضلع مری میں 15ستمبر تک دفعہ 144نافذ کر دی گئی ہے۔۔۔
حکام کے مطابق خلاف ورزی پر سخت کارروائی کی جائیگی۔ ڈی سی مری نے آگاہی مہم میں تیزی لانے کی ہدایت کی ہے، دفعہ 144کے نفاذ کے حوالے سے نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا۔ نوٹیفکیشن کے مطابق ضلع مری میں 17اگست سے 15ستمبر 2025تک ڈینگی وبا کے خدشے کے پیش نظر دفعہ 144نافذ کر دی گئی ہے۔ دفعہ 144کی خلاف ورزی پر قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی، کہا گیا کہ شہری گھروں اور دفاتر میں پانی کھڑا نہ ہونے دیں۔ گملوں، ٹائروں اور ٹینکیوں میں موجود پانی کو خشک اور ڈھانپ کر رکھیں، عوامی مقامات پر کوڑا کرکٹ پھینکنے سے گریز کریں۔ دریں اثنا ڈپٹی کمشنر مری آغا ظہیر عباس شیرازی کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی کا خصوصی اجلاس آر ایچ سی پھگواڑی میں منعقد ہوا جس میں انسداد ڈینگی اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر مری نے اجلاس کے شرکا کو انسداد ڈینگی مہم، ایس او پی پر عملدرآمد، فوگنگ سرگرمیوں اور عوام الناس کو آگاہی فراہم کرنے کے حوالے سے ہدایات جاری کیں اور کہا کہ ڈینگی کے خاتمے کیلئے آگاہی مہم میں تیزی لائی جائے۔