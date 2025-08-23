صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد، 8اشتہاریوں سمیت 23جرائم پیشہ افراد گرفتار

  • اسلام آباد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس نے سنگین جرائم میں ملوث 8اشتہاریوں سمیت 23جرائم پیشہ عناصر کو گرفتار کر کے۔۔۔

 سے 1106گرام ہیروئن، 2988گرام آئس، مختلف بور کے 6پستول معہ ایمونیشن اور 2موٹرسائیکل برآمد کر لیے۔ کارروائیاں تھانہ کراچی کمپنی، تھانہ گولڑہ، تھانہ سنگجانی، تھانہ کورال، تھانہ شالیمار اور تھانہ ہمک پولیس ٹیموں نے کیں۔ گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ تھانہ شالیمار پولیس نے 2ملزموں کو گرفتار کر کے 2مسروقہ موٹرسائیکل اور نقدی برآمد کر لی۔ گرفتار ملزمان کی شناخت ارسلان اور فیصل مشتاق کے ناموں سے ہوئی ہے، ملزمان کے خلاف متعدد مقدمات درج ہیں، ابتدائی تفتیش کے دوران گرفتار ملزمان نے تھانہ مارگلہ، تھانہ شالیمار اور ملحقہ علاقوں میں متعدد وارداتیں کرنے کا انکشاف کیا ہے۔ 

 

