شکر پڑیاں میں سالانہ لوک میلہ نومبر میں منعقد ہو گا
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) لوک ورثہ و وزارت قومی ورثہ و ثقافت کے زیراہتمام لوک ورثہ کمپلیکس شکرپڑیاں میں۔۔۔
سالانہ لوک میلہ نومبر کے دوسرے ہفتے میں منعقد ہو گا، لوک میلے کے انعقاد سے متعلق بریفنگ میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر لوک ورثہ ڈاکٹر وقاص نے بتایا کہ اس طرح کے میلوں کے ذریعے نوجوانوں کو اپنی تہذیبی جڑوں سے قریب کیا جاسکتا ہے۔ وزارت قومی ورثہ و ثقافت کے ماتحت اداروں نے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قومی ورثہ و ثقافت کی چیئرپرسن سیدہ نوشین افتخار کو اپنی کارکردگی اور سرگرمیوں پر بریفنگ دی۔ اجلاس میں وفاقی وزیر برائے قومی ورثہ و ثقافت اورنگزیب خان کھچی، سیکرٹری اسد رحمان گیلانی اور وزارت کے ماتحت اداروں کے سربراہان شریک ہوئے۔