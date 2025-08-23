صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شکر پڑیاں میں سالانہ لوک میلہ نومبر میں منعقد ہو گا

  • اسلام آباد
شکر پڑیاں میں سالانہ لوک میلہ نومبر میں منعقد ہو گا

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) لوک ورثہ و وزارت قومی ورثہ و ثقافت کے زیراہتمام لوک ورثہ کمپلیکس شکرپڑیاں میں۔۔۔

 سالانہ لوک میلہ نومبر کے دوسرے ہفتے میں منعقد ہو گا، لوک میلے کے انعقاد سے متعلق بریفنگ میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر لوک ورثہ ڈاکٹر وقاص نے بتایا کہ اس طرح کے میلوں کے ذریعے نوجوانوں کو اپنی تہذیبی جڑوں سے قریب کیا جاسکتا ہے۔ وزارت قومی ورثہ و ثقافت کے ماتحت اداروں نے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قومی ورثہ و ثقافت کی چیئرپرسن سیدہ نوشین افتخار کو اپنی کارکردگی اور سرگرمیوں پر بریفنگ دی۔ اجلاس میں وفاقی وزیر برائے قومی ورثہ و ثقافت اورنگزیب خان کھچی، سیکرٹری اسد رحمان گیلانی اور وزارت کے ماتحت اداروں کے سربراہان شریک ہوئے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ستھرا پنجاب مہم کی سخت مانیٹرنگ کا آغاز

سکولوں میں 6ہزار لیپ ٹاپ تقسیم کرنیکا فیصلہ،شیڈول جاری

بجلی چوروں کیخلاف ایکشن،24رنگے ہاتھوں پکڑ ے گئے

بارش ، سڑک بیٹھ، سیوریج کے مین ہول دھنس گئے

پنجاب سیڈ کارپوریشن اور فوجی فرٹیلائزر میں معاہدہ طے

انسداد گداگری قانون پر عملدرآمد کی ضرورت،ڈاکٹر کامران

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست اور ماحول
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سرکار کو پسینہ آجائے گا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہر ڈویژن صوبہ: بلی کے گلے میں گھنٹی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
نئے صوبے ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
افتخار احمد سندھو
حاصلِ مطالعہ
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مسجد کا انہدام
مفتی منیب الرحمٰن