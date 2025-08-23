صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلامی یونیورسٹی، یوم آزادی کے سلسلہ میں تقریب پرچم کشائی

  • اسلام آباد
اسلامی یونیورسٹی، یوم آزادی کے سلسلہ میں تقریب پرچم کشائی

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد نے جمعہ کو فیصل مسجد کیمپس میں یوم آزادی تقریبات کے۔۔۔

 سلسلے میں پرچم کشائی کی تقریب ’’ابھرتے ہوئے پاکستان میں نوجوانوں کا کردار‘‘ کے موضوع پر قومی سیمینار اور کتب کی نمائش کا انعقاد کیا۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی، ترقی اور خصوصی اقدامات پروفیسر احسن اقبال نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی جبکہ وفاقی وزیر مملکت برائے وفاقی تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت وجیہہ قمر نے بطور مہمان اعزاز شرکت کی۔ اس موقع پر جامعہ کے سکیورٹی کے ایک دستے نے مارچ پاسٹ کا مظاہرہ کیا اور قومی پرچم کو سلامی پیش کی۔ جبکہ یونیورسٹی سکولز کے بچوں نے ملی نغمے پیش کیے۔ تقریب میں پروفیسر ڈاکٹر عبدالرحمٰن، نائب صدر انتظامی و مالیاتی امور، طلبا، فیکلٹی ممبران اور ملازمین کی ایک بڑی تعداد نے بھی شرکت کی۔ 

 

