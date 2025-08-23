صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منشیات کیسز میں 3ملزموں کو 27سال قید کی سزا

  • اسلام آباد
راولپنڈی (خبرنگار) راولپنڈی کی سیشن عدالتوں نے منشیات کے الگ الگ مقدمات میں نامزد خاتون سمیت 3ملزمان کو الزام ثابت ہونے پر۔۔۔

 مجموعی طور پر 27سال قید کی سزا سنا دی۔ آرزو یوسف کو 9سال قید اور 2لاکھ روپے جرمانہ، خرم شہزاد اور اول گل کو 9، 9سال قید اور جرمانے کی سزا سنائی گئی۔کو 1کلو 520گرام چرس اور تھانہ واہ کینٹ پولیس نے اول گل کو 1کلو 940گرام چرس برآمدگی کے الزام میں گرفتار کیا تھا، عدالت نے خرم شہزاد کو 9سال قید اور 1لاکھ روپے جرمانہ جبکہ اول گل کو 9سال قید اور 80ہزار روپے جرمانے کی سزا سنا دی۔ 

 

