راولپنڈی سے مختلف جرائم میں ملوث 16ملزم گرفتار
راولپنڈی (خبرنگار) راولپنڈی پولیس نے مختلف جرائم میں ملوث 16ملزمان کو گرفتار کر کے موٹرسائیکل، 2کلو آئس و چرس، 60لٹر شراب، ساڑھے 8لاکھ روپے برآمد کر لئے۔۔۔
کارروائیاں تھانہ سٹی پولیس، تھانہ صادق آباد، نصیرآباد، بنی، آر اے بازار، پیرودہائی، گوجرخان، رتہ امرال، چکلالہ اور روات کے علاقوں میں کی گئیں۔رقم، اسلحہ، موٹرسائیکل، چرس، شراب اور موبائل فون برآمد کر لیے۔ تھانہ سٹی پولیس نے ڈکیتی میں ملوث دو رکنی شیری گینگ کو گرفتار کر کے چھینا گیا موٹرسائیکل، موبائل فون اور وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ برآمد کر لیا۔ تھانہ صادق آباد اور نصیرآباد نے دو ملزمان کو گرفتار کر کے 2کلو سے زائد آئس و چرس برآمد کر لی۔ تھانہ بنی پولیس نے چائے بنانے والی کمپنی کے ڈسٹری بیوشن آفس سے رقم چرانے والے شخص کو گرفتار کر کے 8لاکھ 50ہزار روپے اور کٹر برآمد کیا۔ تھانہ سٹی، آر اے بازار، پیرودہائی اور گوجرخان کے علاقوں سے پانچ ملزمان کو گرفتار کر کے 60لٹر شراب برآمد کی گئی۔ تھانہ سٹی، رتہ امرال، چکلالہ اور روات کے علاقوں سے 7ملزمان کو گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کیا گیا۔