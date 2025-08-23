صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تھانہ پیرودہائی میں تعینات رشوت خور سب انسپکٹر معطل

  • اسلام آباد
راولپنڈی (خبرنگار) بدعنوانی کی شکایت پر سی پی او کے حکم پر تھانہ پیرودہائی میں تعینات سب انسپکٹر کو معطل کر دیا گیا۔۔۔

 انہوں نے سب انسپکٹر کی بدعنوانی کی شکایت پر نوٹس لیتے ہوئے برہمی کا اظہار کیا اور سب انسپکٹر اشرف کو معطل کر کے چارج شیٹ جاری کر دی۔ ایس ایس پی آپریشنز کو انکوائری کرکے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سی پی او سید خالد ہمدانی کا کہنا تھا کہ محکمانہ وقار کو مجروح کرنے والا ہم میں سے نہیں، کڑا احتساب کریں گے، بدعنوانی یا اختیارات سے تجاوز قطعاً برداشت نہیں، افسران اپنا قبلہ درست کر لیں۔

 

