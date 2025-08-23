صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب فوڈ اتھارٹی کا ایکشن 1500کلو بدبودار گوشت تلف

  • اسلام آباد
راولپنڈی (نیوز رپورٹر) پنجاب فوڈ اتھارٹی راولپنڈی نے وارث خان روڈ پر ناقص گوشت کیخلاف کارروائی کرتے ہوئے 1500 کلو گرام مضر صحت، ناقص اور ۔۔۔

بدبودار گوشت کو تلف کر دیا۔ ترجمان فوڈ اتھارٹی کے مطابق گوشت نجی گاڑی میں چھپا کر سرگودھا سے راولپنڈی لایا گیا تھا۔ ویٹرنری ڈاکٹر نے موقع پر گوشت کی جانچ پڑتال کرکے اسے انسانی صحت کیلئے مضر قرار دیا، ملزمان کیخلاف تھانے میں ایف آئی آر درج کروا دی گئی۔ گوشت سپلائی کرنے والی گاڑی کو پولیس نے تحویل میں لے لیا، کہا گیا شہری کسی بھی شکایت کی صورت میں ہیلپ لائن 1223پر رابطہ کریں۔

 

 

