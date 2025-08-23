اوپن یونیورسٹی، 10نئے سرٹیفکیٹ کورسز کی منظوری
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے شعبہ ماس کمیونیکیشن میں کمیٹی آف کورسز کا اجلاس۔۔۔
10چیئرمین شعبہ ڈاکٹر بخت رواں کی زیر صدارت ہوا جس میں بی ایس (فیس ٹو فیس) میڈیا اینڈ کمیونیکیشن سٹڈیز پروگرام کے آغاز اور ئے سرٹیفکیٹ کورسز کی منظوری دی گئی۔ اور پہلے سے جاری بی ایس، ایم فل اور پی ایچ ڈی پروگرامز میں ہائیر ایجوکیشن کمیشن کی پالیسیوں اور نیشنل کرکلم ریویو کمیٹی کی سفارشات کے مطابق ترامیم کی گئیں۔ کمیٹی نے بی ایس، ایم ایس اور پی ایچ ڈی کے نئے کورس آؤٹ لائنز کی بھی باقاعدہ منظوری دی۔