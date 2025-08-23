آر ڈی اے کا 3953ملین روپے کا سالانہ بجٹ تیار
راولپنڈی (نیوز رپورٹر) راولپنڈی ڈویلپمنٹ اتھارٹی نے مالی سال 2025-26کیلئے 3953 ملین روپے کے سالانہ بجٹ کو حتمی شکل دے دی ہے۔۔۔
فنانس سب کمیٹی کی صدارت ڈائریکٹر جنرل آر ڈی اے نے کی، بجٹ کی جانچ پڑتال کی گئی جس کے بعد ترقیاتی اخراجات کے تخمینے حکومت پنجاب کو منظوری کیلئے ارسال کر دیئے گئے۔ فنانس سب کمیٹی میں محکمہ خزانہ، پی اینڈ ڈی، اور محکمہ ہاؤسنگ، اربن ڈویلپمنٹ و پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے نمائندگان شامل تھے۔ اجلاس کے دوران بتایا گیا کہ جاری اور نئی ترقیاتی سکیموں کیلئے 8808ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ راولپنڈی رنگ روڈ R-3پراجیکٹ، 38.3کلو میٹر مرکزی سڑک کی تعمیر (بانٹھ (N-5)سے ٹھلیاں (M-2)تک) جس کیلئے 32,997.054 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ نالہ لئی منصوبہ کاریڈور (N-5)کے ساتھ مرکزی سیوریج، آؤٹ فال سیور کے فزیبلٹی سٹڈی اور تفصیلی ڈیزائن کیلئے 1000ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ راولپنڈی رنگ روڈ فیز 2، ٹھلیاں (M-2)سے جی ٹی روڈ (N-5)تک کیلئے فزیبلٹی سٹڈی اور تفصیلی ڈیزائن کی مد میں 1000ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔