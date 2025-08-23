عدالتوں سے سب شہریوں کو انصاف ملنا چاہئے، جلیل الملک
مردان (نمائندہ دنیا) جمعیت علمائے اسلام پاکستان خیبرپختونخوا کے صدر جلیل الملک نے روزنامہ دنیا کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی ایک سیاسی قیدی ہے۔۔۔
، اسے جلد رہا کیا جانا چاہئے۔ عدالتوں سے سب پاکستانی شہریوں کو یکساں انصاف ملنا چاہئے، انصاف ہمیشہ قائم رہتا ہے اور جھوٹ مٹ جاتا ہے، ہمیں سب سے پہلے اس ملک کی ترقی و استحکام کا سوچنا چاہیے، ملک کو درپیش مسائل و مشکلات کو فوری حل کیا جانا چاہئے۔ حکمران عوام کو مہنگائی، گیس و بجلی کی لوڈشیڈنگ، بے روزگاری سے نجات دلائیں، ملک میں امن و امان قائم کیا جائے، سیلاب متاثرین کی فوری مدد کی جانی چاہئے، ملک میں حالیہ سیلابی صورت حال انتہائی افسوس ناک ہے، بہت زیادہ جانی و مالی نقصانات ہوئے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں سیاست سے ہٹ کر متاثرین کی فوری امداد یقینی بنائیں۔ زبانی دعوے نہیں، عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا ہماری پارٹی کی تنظیم سازی پورے کے پی کے میں پورے زور و شور سے جاری ہے۔ صدور، سیکرٹریز اور کابینہ منتخب ہو چکی ہے، اس سلسلے میں تربیتی کنونشن 5اکتوبر کو منعقد ہو گا ، ہمارا مقصد عوام کی فلاح و بہبود اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کیلئے کام کرنا ہے، آنے والا دور ہماری پارٹی کا ہو گا، عوام کو ریلیف ملے گا۔