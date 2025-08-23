صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عدالتوں سے سب شہریوں کو انصاف ملنا چاہئے، جلیل الملک

  • اسلام آباد
عدالتوں سے سب شہریوں کو انصاف ملنا چاہئے، جلیل الملک

مردان (نمائندہ دنیا) جمعیت علمائے اسلام پاکستان خیبرپختونخوا کے صدر جلیل الملک نے روزنامہ دنیا کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی ایک سیاسی قیدی ہے۔۔۔

، اسے جلد رہا کیا جانا چاہئے۔ عدالتوں سے سب پاکستانی شہریوں کو یکساں انصاف ملنا چاہئے، انصاف ہمیشہ قائم رہتا ہے اور جھوٹ مٹ جاتا ہے، ہمیں سب سے پہلے اس ملک کی ترقی و استحکام کا سوچنا چاہیے، ملک کو درپیش مسائل و مشکلات کو فوری حل کیا جانا چاہئے۔ حکمران عوام کو مہنگائی، گیس و بجلی کی لوڈشیڈنگ، بے روزگاری سے نجات دلائیں، ملک میں امن و امان قائم کیا جائے، سیلاب متاثرین کی فوری مدد کی جانی چاہئے، ملک میں حالیہ سیلابی صورت حال انتہائی افسوس ناک ہے، بہت زیادہ جانی و مالی نقصانات ہوئے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں سیاست سے ہٹ کر متاثرین کی فوری امداد یقینی بنائیں۔ زبانی دعوے نہیں، عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا ہماری پارٹی کی تنظیم سازی پورے کے پی کے میں پورے زور و شور سے جاری ہے۔ صدور، سیکرٹریز اور کابینہ منتخب ہو چکی ہے، اس سلسلے میں تربیتی کنونشن 5اکتوبر کو منعقد ہو گا ، ہمارا مقصد عوام کی فلاح و بہبود اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کیلئے کام کرنا ہے، آنے والا دور ہماری پارٹی کا ہو گا، عوام کو ریلیف ملے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

صاف پانی منصوبہ،586واٹر فلٹریشن پلانٹس لگانے کا فیصلہ

ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ساریہ حیدر خان کا پپلاں کا دورہ

ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کی خوشاب تھانے میں کھلی کچہری

اسسٹنٹ کمشنر پپلاں کا تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال کا اچانک دورہ

کمشنر کا ڈویژنل پبلک سکول سٹی کیمپس کا دورہ ،نہم میں شاندار کارکردگی والے طلبہ سے ملاقات

دریائے سندھ سے غیر قانونی سونا نکالنے والوں پر مقدمات درج

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست اور ماحول
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سرکار کو پسینہ آجائے گا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہر ڈویژن صوبہ: بلی کے گلے میں گھنٹی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
نئے صوبے ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
افتخار احمد سندھو
حاصلِ مطالعہ
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مسجد کا انہدام
مفتی منیب الرحمٰن