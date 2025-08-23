ایچ ای سی غیر ملکی جامعات کی ڈگریوں کی جانچ پڑتال کریگا
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) چیئرمین ایچ ای سی ندیم محبوب نے کہا ہے کہ ایچ ای سی نے چارٹرڈ غیر ملکی یونیورسٹیوں کی طرف سے دی جانے۔۔۔
والی آن لائن ڈگریوں کو تسلیم کرنے کے معیار پر نظرثانی کی ہے۔ چارٹرڈ غیر ملکی اعلیٰ تعلیمی اداروں کی طرف سے جاری کردہ آن لائن ڈگریوں کے حوالے سے تمام پرانی اورنئی درخواستوں کی اب جانچ پڑتال ہوگی، ڈگری دینے والے ادارے کی توثیق، ڈگری کی ایکریڈیٹیشن کی حیثیت، مطالعہ کا طریقہ، وقت کی مدت اور پاکستان کوالیفکیشن فریم ورک میں بیان کردہ سطحوں اور معیارکو دیکھتے ہو ئے مساوی ڈگری کو تسلیم کیا جائے گا۔