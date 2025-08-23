صوبہ ہزارہ، سٹیک ہولڈرز کی شمولیت ناگزیر:سردار یوسف
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) صوبہ ہزارہ کے قیام کے حوالے سے سینیٹر محمد طلحہ محمود کی رہائش گاہ پر اجلاس ہوا۔۔۔
، جس کی صدارت وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف نے کی۔ اس موقع پر اسلام آباد میں منعقد ہونے والی صوبہ ہزارہ کانفرنس کے جملہ امور پر بھی غور کیا گیا،کانفرنس کو کامیاب بنانے کیلئے تجاویز پیش کی گئیں۔ سردار محمد یوسف نے کہا کہ ہزارہ صوبہ ایک عوامی مفاد کی تحریک ہے ، اس کے قیام کیلئے اداروں اور تمام سٹیک ہولڈرز کو شامل کرنا ناگزیر ہے۔ سینیٹر محمد طلحہ محمود نے کہا کہ صوبہ ہزارہ کے عوام کی دیرینہ خواہش علیحدہ صوبے کی شکل میں پوری ہونی چاہئے، مرکزی کو آرڈی نیٹر پروفیسر سجاد قمر نے کہا کہ اگلے ہفتے صوبہ ہزارہ تحریک کا اہم اجلاس اسلام آباد میں ہوگا جس میں ہزارہ کی قیادت کو دعوت دی جا رہی ہے۔