روس کا قومی دن، مونومنٹ روسی پرچم کے رنگوں سے روشن
اسلام آباد (آن لائن) پاکستان میں روس نے اپنا یومِ پرچم شایان شان طریقے سے منایا جس کی مناسبت سے پاکستان مونومنٹ کو روسی پرچم کے رنگوں (سفید، نیلا اور سرخ) سے روشن کیا گیا۔۔۔
یہ رنگ روس کے قومی پرچم کی شناخت ہیں جنہیں عظیم روسی بانی پیٹر دی گریٹ نے 1705میں روسی تجارتی جہازوں پر لہرانے کیلئے منظور کیا تھا۔ روسی سفارتخانے کے ترجمان کے مطابق، آج کا دن روس کے قومی پرچم کو خراجِ تحسین پیش کرنے کیلئے منایا جاتا ہے، روسی پرچم کی تاریخ تین صدیوں سے زائد پرانی ہے اور اس کے ذریعے روس کی عظمت اور عزم کی عکاسی ہوتی ہے۔ پاکستان مونومنٹ کا روسی پرچم کے رنگوں سے روشن ہونا دونوں ممالک کے درمیان دوستانہ تعلقات اور ثقافتی روابط کی علامت ہے۔