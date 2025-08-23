صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد میں ڈور ٹو ڈور سروے،پاک آئی ڈی متعارف کرانے کا فیصلہ

  • اسلام آباد
اسلام آباد میں ڈور ٹو ڈور سروے،پاک آئی ڈی متعارف کرانے کا فیصلہ

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) چیئرمین سی ڈی اے و چیف کمشنر اسلام آباد محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت اسلام آباد کے شہریوں کی جان و مال کے تحفظ اور۔۔۔

 امن و امان کے بہترین اقدامات کیلئے ڈور ٹو ڈور سروے اور ایپ متعارف کرانے کے حوالے سے ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔ نادرا کی جانب سے ایپ Pak IDسے متعلق بریفنگ دی گئی اور بتایا گیا کہ اس ایپ سے شہری کم سے کم ڈیٹا انٹری فیلڈز اور سہل طریقہ کار سے مختصر وقت میں اپنے آپ کو گھر بیٹھے رجسٹرڈ کر سکیں گے، اسکے ساتھ شہر میں ڈور ٹو ڈور سروے کا بھی آغاز کیا جائیگا جس میں جیو ٹیگنگ کی بنیاد پر ہر شہری کی صحیح لوکیشن/ رہائش اور دیگر معلومات کا ڈیٹا بیس تیار کیا جائے گا۔ محمد علی رندھاوا نے ہدایت دی کہ ایپ کو user-friendlyاور اسکے ساتھ باقی ایپس کے ساتھ بھی integratedکیا جائے، اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ سروے میں شہریوں کے تمام فیملی ممبرز، کرایہ داروں، رشتہ داروں، غیر ملکی شہریوں کے مکمل کوائف اکٹھے کیے جائیں گے، ڈور ٹو ڈور سروے کیلئے اعلیٰ معیار کی امیجری (تصاویر) کیلئے سپارکو سے بھی مدد لی جائے گی اور ایپ سے استفادہ اور اس سے متعلق بھرپور آگاہی مہم چلائی جائے گی تاکہ زیادہ سے زیادہ شہری اس ایپ کے ذریعے اندراج کروا سکیں۔ علاوہ ازیں چیئرمین سی ڈی اے کی زیر صدارت سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ رہائشی علاقوں کیلئے دو بن نظام متعارف کرایا جائے گا۔ چیئرمین نے کہا مراکز اور کمرشل علاقوں کیلئے تین بِن نظام کی فیزیبلٹی کرانے کے بعد اسے عملی شکل دی جائے اور باضابطہ بڈز کے اجرا کے عمل کو تیز کیا جائے۔ چیئرمین نے ہدایت کی کہ اسلام آباد میں گندگی پھیلانے والے عناصر پر جرمانہ عائد کرنے کا نظام بھی متعارف کرایا جائے۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

صاف پانی منصوبہ،586واٹر فلٹریشن پلانٹس لگانے کا فیصلہ

ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ساریہ حیدر خان کا پپلاں کا دورہ

ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کی خوشاب تھانے میں کھلی کچہری

اسسٹنٹ کمشنر پپلاں کا تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال کا اچانک دورہ

کمشنر کا ڈویژنل پبلک سکول سٹی کیمپس کا دورہ ،نہم میں شاندار کارکردگی والے طلبہ سے ملاقات

دریائے سندھ سے غیر قانونی سونا نکالنے والوں پر مقدمات درج

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست اور ماحول
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سرکار کو پسینہ آجائے گا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہر ڈویژن صوبہ: بلی کے گلے میں گھنٹی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
نئے صوبے ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
افتخار احمد سندھو
حاصلِ مطالعہ
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مسجد کا انہدام
مفتی منیب الرحمٰن