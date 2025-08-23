اسلام آباد میں ڈور ٹو ڈور سروے،پاک آئی ڈی متعارف کرانے کا فیصلہ
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) چیئرمین سی ڈی اے و چیف کمشنر اسلام آباد محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت اسلام آباد کے شہریوں کی جان و مال کے تحفظ اور۔۔۔
امن و امان کے بہترین اقدامات کیلئے ڈور ٹو ڈور سروے اور ایپ متعارف کرانے کے حوالے سے ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔ نادرا کی جانب سے ایپ Pak IDسے متعلق بریفنگ دی گئی اور بتایا گیا کہ اس ایپ سے شہری کم سے کم ڈیٹا انٹری فیلڈز اور سہل طریقہ کار سے مختصر وقت میں اپنے آپ کو گھر بیٹھے رجسٹرڈ کر سکیں گے، اسکے ساتھ شہر میں ڈور ٹو ڈور سروے کا بھی آغاز کیا جائیگا جس میں جیو ٹیگنگ کی بنیاد پر ہر شہری کی صحیح لوکیشن/ رہائش اور دیگر معلومات کا ڈیٹا بیس تیار کیا جائے گا۔ محمد علی رندھاوا نے ہدایت دی کہ ایپ کو user-friendlyاور اسکے ساتھ باقی ایپس کے ساتھ بھی integratedکیا جائے، اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ سروے میں شہریوں کے تمام فیملی ممبرز، کرایہ داروں، رشتہ داروں، غیر ملکی شہریوں کے مکمل کوائف اکٹھے کیے جائیں گے، ڈور ٹو ڈور سروے کیلئے اعلیٰ معیار کی امیجری (تصاویر) کیلئے سپارکو سے بھی مدد لی جائے گی اور ایپ سے استفادہ اور اس سے متعلق بھرپور آگاہی مہم چلائی جائے گی تاکہ زیادہ سے زیادہ شہری اس ایپ کے ذریعے اندراج کروا سکیں۔ علاوہ ازیں چیئرمین سی ڈی اے کی زیر صدارت سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ رہائشی علاقوں کیلئے دو بن نظام متعارف کرایا جائے گا۔ چیئرمین نے کہا مراکز اور کمرشل علاقوں کیلئے تین بِن نظام کی فیزیبلٹی کرانے کے بعد اسے عملی شکل دی جائے اور باضابطہ بڈز کے اجرا کے عمل کو تیز کیا جائے۔ چیئرمین نے ہدایت کی کہ اسلام آباد میں گندگی پھیلانے والے عناصر پر جرمانہ عائد کرنے کا نظام بھی متعارف کرایا جائے۔