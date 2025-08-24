صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
اسلام آباد، 27ملزم گرفتار، 1کروڑ کے طلائی زیورات برآمد

اسلام آباد(خصوصی رپورٹر)اسلام آباد پولیس نے سنگین جرائم میں ملوث 6 اشتہاریوں سمیت 27 جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کرکے 471 گرام ہیروئن، 907 گرام آئس، 13 پستول، ایک خنجر اور ایک کروڑ روپے کے طلائی زیورات برآمد کرلیے۔

کارروائیاں تھانہ سمبل، تھا نہ سنگجانی، تھا نہ نو ن، تھا نہ کھنہ، تھا نہ کورال، تھا نہ سہالہ، تھا نہ ہمک، تھا نہ نیلور اور تھا نہ شہزاد ٹا ؤن پولیس ٹیموں نے کیں ۔ تھانہ کھنہ پولیس نے دو چور وں کو گرفتار کرکے ایک کروڑ روپے سے زائد ما لیت کے طلا ئی زیورات برآمدکیے ،گرفتارملز مان کی شناخت عدنا ن جمیل اور عبد المنان کے ناموں سے ہوئی ہے۔ابتدائی تفتیش کے دوران ملزمان نے چوری کی متعددوارداتیں کرنے کا انکشاف کیا ہے۔

