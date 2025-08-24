صرف نہم تا سیکنڈ ایئر کلاسز کی اجا زت ہے ، ایجو کیشن اتھارٹی
راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی راولپنڈی طارق محمود نے ضلع راولپنڈی کے تمام سرکاری و نجی تعلیمی اداروں کو متنبہ کیا ہے کہ۔۔۔
حکومت پنجاب کی واضح ہدایات کے مطابق صرف بورڈ سے متعلقہ کلاسز کو سکولوں میں پڑھایا جائے، نہم و دہم، فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے طلبا و طالبات کو ہی تدریس کی اجازت ہے جبکہ پلے گروپ سے جماعت ہشتم تک کی تمام کلاسز پر 31 اگست 2025 تک تعطیلات موسم گرما لاگو ہیں، اس سے قبل بھی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی راولپنڈی 15 اگست 2025 کو ایک نوٹیفکیشن نمبری Gl-2325 کے تحت باقاعدہ طور پر ہدایات جاری کر چکی ہے مگر اس کے باوجود خلاف ورزی کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، احکامات کی خلاف ورزی کے مرتکب تعلیمی اداروں کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جا ئیگی ،یہ نوٹیفکیشن 31اگست 2025تک نافذ العمل رہے گا۔