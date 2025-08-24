صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی، ڈینگی کے مزید 5 نئے کیسز، 28 افراد ہسپتال داخل

  • اسلام آباد
راولپنڈی، ڈینگی کے مزید 5 نئے کیسز، 28 افراد ہسپتال داخل

راولپنڈی(خصوصی نامہ نگار)راولپنڈی میں ڈینگی وائرس کے مزید پانچ کیسز رپورٹ ہوچکے ہیں ،مجموعی طور پر ڈینگی وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 59 ہوگئی۔۔۔

 جبکہ ڈینگی وائرس سے متاثرہ 28 افراد ہسپتالوں میں منتقل کر د یئے گئے ہیں ، ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 2895 مقدمات درج جبکہ 1222 مقامات کو سیل کر دیا گیا ۔ دریں اثنا ایم این اے طاہرہ اورنگزیب اور سیکرٹری اطلاعات و ثقافت پنجاب شازیہ رضوان نے یو سی 12 ڈھوک نجو قبرستان اور یو سی 10 خیابان سرسید قبرستان سیکٹر 1 کا دورہ کیا اور انسداد ڈینگی ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا ۔طاہرہ اورنگزیب نے اس موقع پر کہا کہ عوامی تعاون کے بغیر ڈینگی پر مکمل قابو پانا ممکن نہیں، شہری محکمہ صحت سے تعاون کریں اور اپنے گھروں اور اردگرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں تاکہ ڈینگی کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

فلسطین کے لیے 100 ٹن امدادی سامان روانہ

پیپلز پارٹی کو پنجاب میں کھویا مقام دلانا ہے : گورنر

جماعت اسلامی پاکستان میں نظام مصطفی کیلئے سرگرم :مقررین

ایل ڈی اے بلڈنگ زوننگ ریگولیشنز میں ترمیم

شجرکاری :شادمان بازار کے گرد پودے لگانے کی ہدایت

ٹیوٹا کے 74 پاس آؤٹس کو سعودیہ میں ملازمت کی فراہمی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
سید علی ہجویریؒ کے ہزار سال
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
جنون کے راستے بدلے نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
نئے صوبوں کا موسم
رؤف کلاسرا
رشید صافی
علاقائی طاقت کا بدلتا توازن
رشید صافی
عمران یعقوب خان
نئے صوبوں کا قیام ہی حل ہے
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
یوکرین اور نیٹو کاغیر یقینی مستقبل
محمد عبداللہ حمید گل