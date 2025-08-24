راولپنڈی، ڈینگی کے مزید 5 نئے کیسز، 28 افراد ہسپتال داخل
راولپنڈی(خصوصی نامہ نگار)راولپنڈی میں ڈینگی وائرس کے مزید پانچ کیسز رپورٹ ہوچکے ہیں ،مجموعی طور پر ڈینگی وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 59 ہوگئی۔۔۔
جبکہ ڈینگی وائرس سے متاثرہ 28 افراد ہسپتالوں میں منتقل کر د یئے گئے ہیں ، ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 2895 مقدمات درج جبکہ 1222 مقامات کو سیل کر دیا گیا ۔ دریں اثنا ایم این اے طاہرہ اورنگزیب اور سیکرٹری اطلاعات و ثقافت پنجاب شازیہ رضوان نے یو سی 12 ڈھوک نجو قبرستان اور یو سی 10 خیابان سرسید قبرستان سیکٹر 1 کا دورہ کیا اور انسداد ڈینگی ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا ۔طاہرہ اورنگزیب نے اس موقع پر کہا کہ عوامی تعاون کے بغیر ڈینگی پر مکمل قابو پانا ممکن نہیں، شہری محکمہ صحت سے تعاون کریں اور اپنے گھروں اور اردگرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں تاکہ ڈینگی کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔