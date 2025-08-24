روٹری کلب پاکستان کارپوریٹ کا استقبالیہ
اسلام آباد (دنیا رپورٹ) روٹری کلب پاکستان کارپوریٹ نے روٹری انٹرنیشنل کے صدر فرانسیسکو آزارو، روٹری فاؤنڈیشن کے ٹرسٹی چیئر ہولگر کناک اور انٹرنیشنل پولیو پلس کمیٹی کے چیئرمین مائیک میک گورن کے اعزاز میں استقبالیہ دیا۔
تقریب میں صدر آزارو اور وفد نے حکومت پاکستان کی پولیو کے خاتمے کے لیے کاوشوں کو سراہا، سابق ٹرسٹی عزیز میمن ، صدر کلب جسٹس (ر) فرخ عرفان خان ، بانی عمران غزنوی ،مہمانِ خصوصی سینیٹر سید سرمد علی نے پاکستان کو ایک لچکدار اور ابھرتا ہوا سیاحتی مرکز قرار دیا۔