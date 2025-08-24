وزارت آ ئی ٹی اور لمز میں تعاون کا معاہدہ
اسلام آباد(نیوز رپورٹر)وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی و ٹیلی کمیونیکیشن نے لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز کے ساتھ، ٹیکنالوجی فار پیپل انیشی ایٹو کے ذریعے ایک مفاہمت کی یادداشتِ پر دستخط کیے ہیں۔۔۔
تاکہ پاکستان میں ڈیجیٹل گورننس اور انوویشن کو فروغ دیا جا سکے ۔ وفاقی وزیر شزا فاطمہ خواجہ نے معاہدے پر دستخط کیے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اور تعلیمی اداروں کے درمیان تعاون مستقبل کے تقاضوں سے ہم آہنگ ڈیجیٹل پاکستان کے قیام کے لیے ناگزیر ہے ۔وائس چانسلر لمز ڈاکٹر علی چیمہ نے کہا کہ یونیورسٹی اس اشتراک پر پرجوش ہے ۔ ڈائریکٹر ٹی پی آئی لمز عثمان خان نے کہا کہ اس اشتراک کے ذریعے لمز کی کثیر الجہتی صلاحیتیں زیادہ مؤثر حل فراہم کریں گی۔