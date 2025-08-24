صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزارت آ ئی ٹی اور لمز میں تعاون کا معاہدہ

  • اسلام آباد
وزارت آ ئی ٹی اور لمز میں تعاون کا معاہدہ

اسلام آباد(نیوز رپورٹر)وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی و ٹیلی کمیونیکیشن نے لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز کے ساتھ، ٹیکنالوجی فار پیپل انیشی ایٹو کے ذریعے ایک مفاہمت کی یادداشتِ پر دستخط کیے ہیں۔۔۔

 تاکہ پاکستان میں ڈیجیٹل گورننس اور انوویشن کو فروغ دیا جا سکے ۔ وفاقی وزیر شزا فاطمہ خواجہ نے معاہدے پر دستخط کیے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اور تعلیمی اداروں کے درمیان تعاون مستقبل کے تقاضوں سے ہم آہنگ ڈیجیٹل پاکستان کے قیام کے لیے ناگزیر ہے ۔وائس چانسلر لمز ڈاکٹر علی چیمہ نے کہا کہ یونیورسٹی اس اشتراک پر پرجوش ہے ۔ ڈائریکٹر ٹی پی آئی لمز عثمان خان نے کہا کہ اس اشتراک کے ذریعے لمز کی کثیر الجہتی صلاحیتیں زیادہ مؤثر حل فراہم کریں گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ایف ڈی اے سروسز میں جدید اصلاحات جاری ،یاسرچٹھہ

ڈپٹی کمشنر کا فرانزک سائنس ایجنسی کے منصوبے کا جائزہ

پیرمحل:متعددمقامات پر تجاوزات کاصفایا،جرمانے

انتظامیہ سے معاملات طے ،بندپاورلومز چلانے کا اعلان

مولانا سلیم قادری کامشن جاری رکھیں گے :آصف رضا

چناب نگر،ماموں کانجن میں آٹے کی قیمت کو پر لگ گئے

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
سید علی ہجویریؒ کے ہزار سال
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
جنون کے راستے بدلے نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
نئے صوبوں کا موسم
رؤف کلاسرا
رشید صافی
علاقائی طاقت کا بدلتا توازن
رشید صافی
عمران یعقوب خان
نئے صوبوں کا قیام ہی حل ہے
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
یوکرین اور نیٹو کاغیر یقینی مستقبل
محمد عبداللہ حمید گل